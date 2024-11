Imagem e processo em Arquitectura

Enquanto artefactos que nos guiam na partilha de experiências, a dupla de arquitectos Vânia Saraiva e Filipe Madeira trouxe para o podcast Por Portas e Janelas duas fotografias e um interruptor de baquelite. Como cúmplice, convidaram o fotógrafo Frederico Martinho.

A imagem fotográfica resume, de certa forma, o dilema do enunciado das Conversas et al., estreadas em 2023: representa (ou é produzida a partir de) a cultura material, e simultaneamente constrói a cultura imaterial. Regista, autonomiza-se, torna-se objecto de desejo por si só. É assim abordada uma temática sobre a cultura material versus a cultura imaterial da prática em arquitectura.

O FMVS Arquitectos é um atelier que está empenhado na prática pertinente e sensível, com projectos que privilegiam a observação demorada, o cuidado com o detalhe ou um carácter enigmático. Frederico Martinho desenvolve e conjuga a prática da arquitectura com a fotografia e escrita, com a convicção das imagens como estágio fundamental da política, dos ambientes, da cidade e do território.

A fotografia possibilita uma leitura indirecta e subjectiva sobre as transformações do espaço e das cidades, tornando uma expressão artística muito cúmplice da arquitectura. Desde as primeiras experimentações realizadas por Joseph Niépce a partir de 1793, a fotografia é um meio de exploração que regista e cristaliza momentos vividos, uma pluralidade de estados, espaços e lugares. Ao longo da história da produção fotográfica, a arquitectura contribui em várias situações, detendo um protagonismo especial, tanto na perspectiva da fotografia enquanto arte, como ferramenta de construção cultural.

Convidamos a ouvir esta tertúlia, que faz uma reflexão sobre o processo e a imagem em arquitectura, contando ainda com contribuições de José Mateus, Beatriz Caetano Bento e Tiago Sá Gomes.

É um programa de rádio online que abre as portas e as janelas de Belém, do Palácio Sinel de Cordes e da Real Vinícola. Um diálogo entre as principais instituições culturais, a Trienal de Arquitectura de Lisboa, o MAC/CCB, o Centro de Arquitectura – Garagem Sul e a Casa da Arquitectura.

Todas as semanas um episódio novo, uma instituição diferente. No próximo episódio, entramos num diálogo sobre as novas práticas da arquitectura com Filipe Paixão, Ana Neiva, com moderação de Carlos Machado e Moura, agora com a Casa da Arquitectura.