Bombeiros de Camarate e IRA resgataram 17 animais das cheias de Valência

As duas equipas têm uma ambulância de socorro animal para situações de emergência. Chegaram a Valência na sexta-feira, 1 de Novembro, e regressam esta terça-feira, 5.

Dois elementos da Associação Humanitária dos Bombeiros de Camarate e seis pessoas do IRA — Intervenção e Resgate Animal resgataram, nos últimos dias, 17 animais de companhia e de grande porte em Valência. De acordo com os últimos dados das autoridades espanholas, morreram mais de 200 pessoas na sequência das cheias. Os meios de socorro estão agora a procurar corpos nas caves e garagens inundadas.

Luís Martins, comandante dos bombeiros de Camarate, recorda que a corporação tem um protocolo com a associação IRA há mais de dois anos para situações de resgate animal e dispõe de uma ambulância para o efeito, que foi agora utilizada na região de Valência. As equipas chegaram à região na sexta-feira, 1 de Novembro.

“Foi bastante útil para transportar alguns animais de terrenos privados para locais seguros determinados pelas autoridades espanholas”, destaca. No total, acrescenta Tomás Pires, presidente do IRA, foram “resgatados e relocalizados 17 animais”, entre os quais um cavalo que estava preso na lama de uma das margens do rio Magro.

“Grande parte dos animais foi relocalizada devido às condições dos locais onde se encontravam. O resgate do cavalo demorou seis horas, foi necessário utilizar uma retroescavadora, mas o animal faleceu depois do salvamento. Dada a condição física do cavalo e o choque de hipotermia que sofreu, o veterinário que estava no local achou melhor eutanasiar”, adianta.

Depois de resgatados, continua Tomás Pires, os animais, na grande maioria cães e gatos, foram entregues ao Centro Veterinário de Catástrofes, localizado no campo de futebol do Sporting Benimaclet. Segundo o El Diário Es, foi o clube que decidiu receber os animais e os veterinários. Os cães e gatos que tiverem microchip, explica o presidente do IRA, serão entregues aos tutores. Em caso contrário, serão acolhidos pelos centros de recolha oficial de animais de Valência.

“Chegámos à localização dos animais através do diálogo com entidades locais e da protecção civil espanhola, que atribuíram missões à equipa”, detalha o comandante dos bombeiros.

Sem precisar números, o comandante Luís Martins revela ainda que os dois bombeiros de Camarate que são técnicos de emergência médica encontraram corpos durante as operações de busca e salvamento e prestaram cuidados médicos a pessoas com ferimentos ligeiros.

De acordo com Tomás Pires, além dos resgates, o IRA levou também água, alimentos e produtos de higiene aos moradores desta região espanhola. “Também distribuímos ração para os animais em zonas onde não havia necessidade de resgate, uma vez que as casas já tinham condições de habitabilidade.”

O regresso a Portugal do IRA e bombeiros de Camarate está marcado para esta terça-feira, dia 5 de Novembro.

“Nunca existirão meios de socorro suficientes para uma tragédia desta dimensão. Está previsto um reforço do Exército e por isso é que regressamos hoje. Há muitos voluntários nas ruas, alimentos e roupa, mas a ajuda é tanta que os centros de ajuda humanitária não têm espaço suficiente para os recolher a acabam por se estragar”, afirma o presidente do IRA. As Forças Armadas esperam a chegada de mais 2500 soldados nas próximas horas.

Uma semana depois das cheias, Valência, onde inicialmente se vivia uma situação de catástrofe, foi agora considerada pelo Governo de Pedro Sánchez como uma zona gravemente afectada. O primeiro-ministro espanhol ordenou a maior mobilização das Forças Armadas em tempo de paz em Espanha e uma verba de 10,6 milhões de euros para ajudar pessoas e empresas nos próximos dias e semanas.