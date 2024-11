Como Trump venceu as eleições norte-americanas

Uma administração Harris terá como tarefa primordial reverter as conquistas da campanha Trump nas políticas e, não menos relevante, na discussão no espaço público.

Na altura em que escrevo, milhões de norte-americanos dirigem-se às urnas e o resultado da eleição é incerto. Não sei por isso quem será o próximo Presidente dos Estados Unidos da América. Em todo o caso, independentemente do desfecho, a verdade é que Trump venceu. Se considerarmos como vitória política a capacidade de definir os termos do debate, de alargar as fronteiras do que é aceitável afirmar politicamente e de se colocar a si próprio e às suas bandeiras no centro da discussão, Trump ganhou. Fará muita diferença se Kamala for escolhida, mas uma administração Harris terá como tarefa primordial reverter as conquistas da campanha Trump nas políticas e, não menos relevante, na discussão no espaço público.