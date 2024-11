O Porto: notas para uma futura política progressista

Dois mil e vinte e cinco vai ser um ano decisivo para o futuro do Porto. Com a escolha de um novo executivo municipal aquilo que está em jogo é a continuidade do projeto mercantilista que nos últimos anos transformou a cidade numa marca de referência na indústria do turismo sem respeitar os interesses dos cidadãos, ou um novo programa político que olha para o futuro da cidade a pensar nos interesses dos portuenses de todas as origens. A escolha será entre um sistema que beneficia apenas alguns ou a defesa de uma cidade que é de todas as pessoas.

A melhor lição que a esquerda pode dar neste contexto é saber conciliar os seus interesses em nome da cidade, é unir-se em torno daquilo que é mais essencial neste momento: combater as desigualdades, não permitir que nenhum cidadão viva em situação de sem-abrigo, garantir que ninguém é deixado para trás.

Este é pois o primeiro grande desafio da esquerda: pôr em marcha um plano de emergência para todas as pessoas em situação de sem-abrigo que queiram sair das ruas, independentemente das causas que os levaram a essa situação. Isto inclui alojamento para todos, apoio médico e psicológico de acordo com as necessidades e apoio social com vista à autonomia de cada uma destas pessoas. De igual forma, devemos ser capazes de criar um plano municipal de acolhimento e de apoio à integração das diferentes comunidades estrangeiras presentes na cidade eficaz, com os recursos e meios necessários para que ninguém fique de fora. Garantir mais habitação pública e acessível, mesmo numa cidade que historicamente tem mais habitação pública do que o resto do país, é fundamental para começar a cumprir este desafio.

Um programa político que represente a esquerda progressista só pode ser posto em prática em diálogo com a população, com todas e com todos aqueles que querem contribuir para uma comunidade mais forte e participativa. Trazer para o espaço público e para a discussão política a empatia, o cuidado com as pessoas, a abertura para se imaginar futuros com esperança e com tempo para nos ouvirmos uns aos outros é o outro grande desafio que a esquerda deve assumir neste novo ciclo político.

Foram demasiados anos de rispidez, de intolerância e de arrogância governativa; o egocentrismo e a personalização política devem dar lugar à partilha de espaços de discussão, à participação dos cidadãos nos processos de decisão e de construção da cidade.

Um desafio é de conteúdo e de acção, o outro é sobre a forma de atuação: a diferença entre o futuro que queremos e o passado que nos trouxe até aqui deve ficar bem marcada na construção de uma alternativa política para a cidade, seja na forma como se faz política ou se comunica com os munícipes, seja na defesa intransigente de uma cidade mais igualitária e acessível para todas as pessoas.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico