O elogio da experiência

O que diria um cidadão europeu se à frente de uma pasta como a dos Serviços Financeiros na Comissão Europeia estivesse um especialista em literatura medieval francesa?

Maria Luís Albuquerque, além da experiência política, enquanto ministra das Finanças, secretária de Estado e deputada, tem um percurso académico reconhecido e provas dadas no setor privado, antes e depois do exercício de funções públicas. Conjuga, portanto, experiência profissional, académica e política.

Quando precisamos de incentivar a poupança na Europa, será que queremos como comissária alguém que não conheça o setor bancário ou financeiro?

Quando precisamos de mobilizar mais investimento para manter a economia europeia competitiva, será que deveríamos, antes, escolher para comissária alguém sem experiência e conhecimento do funcionamento das empresas?

Maria Luís Albuquerque conhece os obstáculos que enfrenta o setor público e os muitos desafios com os quais o setor empresarial se vê confrontado.

Concretizar a União dos Mercados de Capitais – agora desdobrada em União das Poupanças e do Investimento – permitirá diversificar as fontes de financiamento, incluindo para muitas pequenas e médias empresas que, no caso português, representam mais de 98% do tecido empresarial. Hoje, no acesso a financiamento, a maior parte destas empresas está completamente dependente da banca.

Se Maria Luís Albuquerque conseguir concretizar este objetivo, a Europa aumentará a capacidade de reter capital, o que permitirá promover o crescimento económico, a criação de emprego e a melhoria da qualidade de vida.

Sejamos claros: criar um ambiente financeiro mais competitivo exige empenho na simplificação do quadro regulatório.

A prioridade deve passar por um "check-up de competitividade" a todas as iniciativas legislativas, de modo a avaliar o seu impacto na vida concreta de cidadãos e empresas. Há decisões que não podemos continuar a adiar para que a Europa consiga continuar a liderar a transição digital e climática​​.

O desenvolvimento de tecnologias cada vez mais avançadas tem levado a uma aceleração do ritmo e da capacidade de inovação. Perante este contexto, a concorrência global tem vindo a intensificar-se e as grandes economias mundiais, como os Estados Unidos e a China, têm apresentado capacidade de inovação e de investimento superior às verificadas na UE.

Esta disparidade coloca-nos numa posição de desvantagem, com consequências diretas no crescimento económico da Europa e, consequentemente, para a qualidade de vida dos europeus.

Desde a crise financeira de 2008, a UE implementou uma série de leis para proteger seu sistema financeiro. No entanto, essa proteção veio com um custo. Hoje, ao compararmos a realidade europeia com a de outras economias com as quais competimos diretamente, o acesso a financiamento é demasiado complexo e excessivamente burocrático. E já não vivemos, felizmente, um tempo de crise como o de então.

Qualquer empresário concordará: o ambiente regulatório europeu é denso, fragmentado e repleto de normas e requisitos redundantes, que acabam por prejudicar a competitividade do setor financeiro e de inúmeras empresas que precisam de acesso rápido ao financiamento.

Não é surpreendente, portanto, que 300 mil milhões de euros em poupanças privadas tenham deixado os mercados da UE. Esse capital, que poderia ser direcionado para financiar empresas e, até mesmo, iniciativas de interesse público, representa mais do dobro de toda a despesa prevista no Orçamento do Estado português para um ano completo. A magnitude deste problema evidencia a urgência de ação.

Neste cenário, a União dos Mercados de Capitais e a União das Poupanças e dos Investimentos – dossiês que Maria Luís Albuquerque liderará assim que assumir o cargo de comissária – são objetivos fundamentais para os próximos cinco anos. Ao contrário do que sugerem algumas forças políticas, que frequentemente criticam sem apresentar alternativas, esse é o único caminho para uma economia mais forte, resiliente e competitiva.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico