A clareza que é preciso defender

Há precisamente quatro anos, umas dezenas de personalidades políticas da direita publicaram um abaixo-assinado onde defendiam ser necessário um afastamento inequívoco do centro-direita das posições de tendência autoritária da extrema-direita. Na altura, vários à esquerda saudámos a iniciativa e elogiámos a coragem dos subscritores deste manifesto. Quatro anos volvidos, um presidente de câmara socialista defende e faz aprovar uma recomendação do Chega que prevê (ou, na sua ótica, clarifica apenas) a perda do direito à habitação municipal por quem for condenado pela prática de um crime, sem qualquer relação com o uso da habitação arrendada ou com a gestão do contrato de arrendamento. Sendo certo que a sanção de despejo acresceria à pena já aplicada ao crime e poderia afetar os restantes elementos do agregado familiar do titular do contrato, seja por inclusão no despejo ou por separação do agregado familiar.

As declarações do presidente da Câmara de Loures e presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa, Ricardo Leão, lançaram inadvertidamente o Partido Socialista num debate que prova ser mais necessário do que devia.

Se, por um lado, do ponto de vista jurídico, a deputada socialista Cláudia Cruz Santos, e a líder da bancada parlamentar, Alexandra Leitão, ofereceram explicações cabais para a impossibilidade de recurso ao Código Civil para a aplicação das medidas propostas na referida recomendação, bem como da inconstitucionalidade de que se encontram cabalmente feridas, por outro, não devia ser necessário recorrer à lei para perceber a gravidade da proposta do Chega, surpreendentemente aprovada com os votos do PS e, também, do PSD. No Partido Socialista, sempre se acreditou e defendeu que a função da justiça penal não é meramente punitiva. Acresce ao caráter punitivo, em que a privação da liberdade é pena máxima, uma dimensão reabilitadora do sistema judicial, que se traduz nos princípios de que qualquer pessoa que comete um crime deixa de ser criminosa a partir do momento em que cumpre a sua pena, e na defesa da reintegração social dessa mesma pessoa na plenitude dos seus direitos.

Por estes motivos, o repúdio das declarações de Ricardo Leão não é, de modo algum, pessoal. As críticas a estas declarações não são, como defende Ascenso Simões, “sincericídio”. Trata-se de uma questão política que, suscitando debate público entre militantes do PS, tem de ser discutida. E que devia obrigar a uma tomada de posição clara sobre o que defende o PS em matéria de Estado de Direito e da dignidade humana, evitando que a esquerda claudique perante a ausência de clareza num debate tão essencial como este. Essa discussão e esse debate devem ocorrer, naturalmente, no seio dos órgãos próprios do partido – mas a liberdade individual dos militantes do PS de se expressarem publicamente sobre este ou outros assuntos, e com o devido peso da sua responsabilidade e consciência cívica, não pode ser cerceada ou limitada por qualquer imposição de uma lei da rolha, ou por quem se julgar guardião do partido.

