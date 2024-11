Quando saberemos os resultados das eleições? O que saber sobre a contagem dos votos

Os funcionários eleitorais dos principais estados de eleição estão a pedir aos americanos que sejam pacientes enquanto contabilizam os resultados, um processo que varia de estado para estado porque cada um tem leis de contagem de votos diferentes. As sondagens mostram uma corrida presidencial extremamente renhida e, quanto mais próxima estiver a eleição, mais tempo demorará a conhecer-se o resultado.

Nas horas e dias após o fecho das urnas, os estados começam a publicar resultados não oficiais que os meios de comunicação utilizam para projectar os vencedores. Os próprios estados só declaram os vencedores semanas depois, quando as contagens dos votos tiverem sido apuradas e certificadas.

Em 2020, a Associated Press e outros meios de comunicação determinaram que Joe Biden tinha ganho a presidência quatro dias após a eleição. Os swing states que demoraram mais tempo na altura poderão voltar a ser lentos este ano: Pensilvânia, Arizona e Nevada. Se a corrida for renhida, outros estados poderão juntar-se à lista.

Aumentar

Para além das restrições legais sobre o momento em que os funcionários podem contar os boletins de voto por correspondência, as longas filas nas assembleias de voto ao final do dia também podem atrasar a contagem, uma vez que os eleitores que estão na fila à hora de encerramento ainda podem votar.

E depois há os boletins de voto dos eleitores no estrangeiro e dos militares, que por vezes chegam depois do dia das eleições, juntamente com os boletins provisórios lançados por eleitores cuja capacidade eleitoral está em causa. Em eleições muito renhidas, o resultado não é claro até que estes últimos boletins sejam contados.

Eis um resumo dos sete estados decisivos e de quando se podem esperar resultados.

Pensilvânia – As urnas fecham às 20h locais, 1h de quarta-feira em Lisboa

Em 2020, a Associated Press deu o estado a Biden no sábado após o dia das eleições. Os funcionários eleitorais esperam que a contagem volte a demorar vários dias este ano.

Ao contrário de muitos estados, os funcionários não estão autorizados a começar a processar os boletins de voto por correspondência antes das 7 horas da manhã do dia das eleições. O processo é trabalhoso. Os funcionários têm de verificar se os eleitores forneceram todas as informações necessárias, depois retiram os boletins de voto dos envelopes, desdobram-nos, certificam-se de que não foram danificados e introduzem-nos nos apuradores de voto.

Aumentar

A Pensilvânia tem regras arcaicas que podem levar a contestações sobre os boletins de voto. Os boletins de voto de eleitores ausentes devem ser colocados num envelope secreto que, por sua vez, é colocado num envelope de correio. Os envelopes têm de estar devidamente datados. Se houver erros, os boletins de voto podem não ser contados.

Arizona – As urnas fecham às 19h, 2h em Lisboa

Há quatro anos, a Fox News e a Associated Press deram o Arizona a Biden na noite das eleições, numa acção que outros consideraram prematura. A maioria dos órgãos de informação esperou dias para determinar se Biden ganhou o estado. Desta vez, os resultados não oficiais podem demorar mais tempo.

O Arizona permite que os funcionários eleitorais processem os votos antecipados assim que os recebem, mas muitos eleitores esperam até o dia da eleição para entregá-los.

Há receios de que a contagem dos votos no Arizona possa demorar ainda mais tempo este ano, uma vez que o boletim de voto é invulgarmente longo. No condado de Maricopa, o condado mais populoso do estado, as corridas e as perguntas do boletim de voto estendem-se por duas páginas em vez de uma - o que significa que os eleitores e os funcionários terão de colocar o dobro dos pedaços de papel nas máquinas de contagem de votos este ano. Isso aumenta a probabilidade de atrasos na contagem dos votos.

Aumentar

Nevada – As urnas fecham às 19h, 3h em Lisboa

Em 2020, a Associated Press deu o Nevada a Biden no sábado após o dia das eleições.

A votação no Nevada é efectuada em grande parte por correio e o secretário de estado Cisco Aguilar (Democrata) aconselhou os condados a começarem a processar esses boletins logo que as urnas abram no dia das eleições e não depois de fecharem, como acontecia no passado.

No dia das eleições, depois de o último eleitor ter votado, o secretário de estado dará luz verde aos condados para divulgarem os totais de todos os boletins de voto presenciais, bem como de todos os boletins de voto por correspondência que chegarem antes desse dia. O que restar serão os votos do dia da eleição, bem como os votos por correio que chegarem nesse dia ou mais tarde. Os totais das circunscrições eleitorais do dia da eleição começarão a ser divulgados na terça-feira à noite, mas é improvável que sejam totalmente divulgados até o final da semana.

A maioria dos estados exige que os boletins de voto sejam devolvidos até ao dia das eleições, mas o Nevada conta os boletins de voto por correio sem carimbo postal que chegam até três dias após o dia das eleições e os que têm carimbo postal até quatro dias após o dia das eleições. Isto cria incerteza quanto à data em que os resultados serão conhecidos, especialmente numa eleição renhida. O segundo maior dia de recepção de votos por correio no Nevada é normalmente o dia a seguir às eleições.

Georgia – As urnas fecham às 19h, meia-noite em Lisboa

A Georgia anunciou a vitória de Biden na sexta-feira após as eleições de 2020. Os funcionários eleitorais esperam que a contagem dos votos este ano seja mais rápida.

Os funcionários eleitorais podem processar os boletins de voto por correspondência à medida que estes chegam e podem começar a contá-los às 7h00 do dia das eleições.

Uma hora após o fecho das urnas no dia das eleições - previsto para as 19h00, hora da costa leste dos Estados Unidos - os funcionários eleitorais do estado tencionam divulgar a contagem de todos os boletins de voto processados por correio e dos boletins de voto antecipado. A votação antecipada tem sido muito popular este ano, e mais de metade dos eleitores registados já votaram. As autoridades estimam que a maioria das contagens do dia das eleições nos condados será publicada antes da meia-noite de terça-feira (5h da manhã em Lisboa). Também publicarão o número total de boletins de voto lançados nesse dia, o que permitirá ao público saber quantos boletins de voto ainda têm de ser contados.

Alguns retardatários demorarão mais tempo, incluindo provavelmente o condado de Fulton, a maior jurisdição do estado, que está a gerir uma nova instalação de contagem este ano.

Michigan – As urnas fecham às 21h, 2h da manhã em Lisboa

O Michigan anunciou a escolha por Biden no dia seguinte ao dia das eleições. Este ano, a secretária de estado Jocelyn Benson (democrata) disse que espera ter resultados não oficiais para o estado até ao final do dia de quarta-feira, o mais tardar.

Este ano, as comunidades de grande e média dimensão começaram a processar os seus boletins de voto por correio na semana passada; as comunidades com menos de 5.000 habitantes puderam processá-los na segunda-feira. Todas as jurisdições irão contar os votos no dia das eleições.

Em 2022, o Michigan aprovou uma medida que permite o voto antecipado em pessoa. Os eleitores que votam desta forma introduzem os seus boletins de voto nos apuradores, tal como fariam no dia das eleições. Isso significa menos trabalho para os funcionários no dia da eleição e deve ajudar a acelerar a contagem.

Wisconsin – As urnas fecham às 20h, 2h em Lisboa

Em 2020, a contagem no Wisconsin foi concluída no início da manhã do dia seguinte ao dia das eleições, e a Associated Press atribuiu a vitória no estado para Biden nessa tarde.

Os funcionários eleitorais só podem contar os boletins de voto antecipado por correio e presencialmente no dia das eleições, o que pode provocar atrasos na contagem.

Milwaukee, um bastião democrata e a maior cidade do estado, deverá ser uma das últimas cidades do estado a apresentar os resultados completos, uma vez que precisa de tempo para contabilizar os votos antecipados e os votos por correspondência na sua central de contagem. O director das eleições de Milwaukee espera ter os resultados não oficiais completos pouco depois da meia-noite (6h da manhã em Lisboa). Algumas outras jurisdições do estado poderão apresentar os seus resultados depois disso.

Carolina do Norte – As urnas fecham às 19h30, 00h30 em Lisboa

No passado, o estado apresentou a maioria dos resultados de forma relativamente rápida e poderá fornecer pistas sobre o desempenho de Trump e Harris a nível nacional.

O processo de contagem é mais rápido na Carolina do Norte, uma vez que os funcionários eleitorais podem retirar os boletins de voto do correio dos seus envelopes e introduzi-los nos tabuladores semanas antes do dia das eleições. Eles contabilizam os resultados no dia da eleição, mas não podem anunciar os resultados até depois do fecho das urnas, às 19h30, horário da costa leste dos EUA.

Os funcionários eleitorais começarão por apresentar os totais dos boletins de voto por correspondência e, mais tarde, os totais das pessoas que votaram antecipadamente, pessoalmente ou no dia das eleições.

Devido aos danos causados pelo furacão Helene, algumas circunscrições terão de comunicar os seus resultados aos serviços eleitorais em vez de lhes entregarem cartões de memória para computador. Este facto poderá atrasar a comunicação dos resultados em alguns condados.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post