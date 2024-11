Quase até ao fim, Biden acreditou na missão impossível de unir os EUA

Legado do Presidente dos EUA, sobretudo em termos económicos, vai depender das políticas do sucessor. Confiança na capacidade para fazer pontes terá alterado hipótese de cumprir apenas um mandato.

Quando Joe Biden afirmou, em Março de 2020, durante um comício em Detroit, que se via a si mesmo como "uma ponte" para a nova geração de políticos do Partido Democrata, muitos viram nessas palavras a formulação de um acordo tácito com os cidadãos que fariam dele, poucos meses depois, o Presidente dos Estados Unidos mais velho de sempre: votem no "Joe" para tirar Donald Trump da Casa Branca, que o "Joe" promete não se recandidatar em 2024.