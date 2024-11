Margarida Marques: “A Europa é uma utopia enquanto sonho”

Nesta conversa do podcast Biblioteca Europa, Margarida Marques discute a utopia do pós-guerra na Europa e a importância histórica do eixo franco-alemão na paz e prosperidade deste continente, com referências aos sonhos de 1957 e a tudo o que, em 2024, podemos concluir que alcançámos em conjunto.

Uma incursão pelas várias etapas da concretização deste projecto sempre complexo e inacabado, com especial ênfase no papel desempenhado por um dos mais bem-sucedidos utopistas do nosso tempo, Jacques Delors, que nos recorda: "A Europa não é apenas um mercado, mas uma comunidade de valores que deve buscar, acima de tudo, a justiça social e o bem-estar dos seus cidadãos."

No lançamento dos debates que queremos ter no Festival Utopia, terminamos perguntando ao ChatGPT quais seriam as prioridades de Jacques Delors se fosse Presidente da Comissão Europeia em 2024.

Neste episódio são referidos os livros Memórias, de Jacques Delors, Pós-Guerra, de Tony Judt, e Quand je pense à l'Allemagne, la nuit, de Claude Martin.

A conversa integra o ciclo A Europa como Utopia, que se irá estrear nesta segunda edição do Festival Literário Utopia.

Biblioteca Europa é um podcast sobre a Europa, sobre livros e utopias. Moderado por Bruno Dias Pinheiro, baseia-se numa pergunta muito simples — quais são os dois livros que cada convidado escolheu para ilustrar a sua identidade como europeu?

Biblioteca Europa é um podcast independente da rede PÚBLICO. Os dez episódios da temporada são disponibilizados à terça-feira, no site do PÚBLICO e nas plataformas de podcasts.