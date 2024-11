Juiz da Pensilvânia autoriza oferta de um milhão de dólares de Elon Musk aos eleitores

Um juiz estadual da Pensilvânia permitiu, na segunda-feira, que a oferta de um milhão de dólares por dia de Elon Musk para os eleitores do estado continuasse, após um dia surpreendente de depoimentos em que o assessor do bilionário reconheceu que o seu grupo político, o partido Republicano, seleccionou os vencedores do concurso.

A um dia das eleições presidenciais norte-americanas, fortemente disputadas entre a vice-presidente democrata Kamala Harris e o ex-presidente republicano Donald Trump, os advogados do pró-Trump America PAC de Musk tentaram persuadir o juiz Angelo Foglietta de que o concurso não era uma "lotaria ilegal", como alegou o procurador principal de Filadélfia.

O Lawyers for America PAC e o seu director, Chris Young, disseram que o grupo distribuiu os fundos com base em quem seria o melhor porta-voz da sua agenda pró-Trump, apesar da afirmação do bilionário de que os vencedores seriam escolhidos aleatoriamente.

O CEO da Tesla, Musk, já distribuiu 16 milhões de dólares a eleitores registados em estados indecisos que se qualificaram para o prémio ao assinarem a sua petição política. O seu grupo, America PAC, anunciou um vencedor do Arizona na segunda-feira e disse que o último vencedor, do Michigan, será anunciado no dia das eleições, na terça-feira.

O America PAC lançou o concurso a 19 de Outubro. Está aberto a eleitores registados em sete estados chave - Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin - que assinem uma petição comprometendo-se a apoiar a liberdade de expressão e o direito às armas.

O Procurador Distrital de Filadélfia, Larry Krasner, um Democrata, a 28 de Outubro processou Musk para bloquear o concurso na Pensilvânia, alegando que os pagamentos equivaliam a uma "lotaria ilegal com regras mal definidas". Krasner disse em tribunal que também iria pedir indemnizações financeiras. Foglietta recusou a proposta da Krasner num breve despacho escrito e disse que apresentaria a sua argumentação mais tarde.

O advogado de Musk, Andy Taylor, acusou o gabinete de Krasner de estar a tentar sufocar os direitos dos cidadãos da Pensilvânia, ao impedi-los de assinar a petição. "Estão a tentar impedir os cidadãos da Pensilvânia de assinarem uma petição para a liberdade de expressão e o direito de portar armas", disse durante as declarações finais.

Musk tornou-se um apoiante declarado de Trump este ano e promoveu o antigo presidente na sua plataforma X, antigo Twitter. Até agora, ele deu quase 120 milhões de dólares ao America PAC para promover a mobilização de eleitores e esforços de registo, de acordo com as divulgações federais.

Os 19 votos eleitorais da Pensilvânia serão cruciais para determinar que candidato que vai obter os 270 votos necessários para ser declarado vencedor.

"UMA DAS MAIORES BURLAS "

Ao tentar persuadir Foglietta de que o concurso não era uma "lotaria ilegal", os advogados de Musk afirmaram que a oferta não era um prémio, mas sim uma compensação para aqueles que foram escolhidos para servir a agenda pró-Trump do PAC "As spokes people for America".

Young, director da America PAC, testemunhou que seleccionou os vencedores de um conjunto de candidatos que apareceram em vídeos para o grupo e permitiu que este utilizasse as suas imagens depois de analisar as suas redes sociais e de se encontrar com eles fora dos locais dos eventos.

John Summers, advogado do escritório de Krasner, disse que a confirmação de que o sorteio não era aleatório faziam-no não apenas uma lotaria ilegal, mas também uma fraude. "Se a história deles for verdadeira", garantiu no seu argumento final, "é uma das maiores fraudes dos últimos 50 anos".

Summers mostrou ao Tribunal um vídeo de Musk no Trump rally, a 19 de Outubro, a afirmar que a America PAC iria atribuir aleatoriamente 1 milhão de dólares às pessoas que assinassem a petição. Nas imagens, o bilionário disse que "tudo o que pedimos" é que os vencedores sirvam de porta-voz da America PAC.

Young disse que ficou surpreendido ao ouvir Musk descrever o sorteio como aleatório no comício. Além disso, reconheceu que os vencedores assinaram acordos de confidencialidade que os impedem de falar sobre os termos dos contratos.

A oferta cai numa zona cinzenta da lei eleitoral e os juristas estão divididos quanto à possibilidade de Musk estar a violar as leis federais que proíbem o pagamento a pessoas para se registarem para votar. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos avisou a America PAC de que o concurso poderia estar a infringir esta lei, de acordo com relatos da imprensa, mas os procuradores não tomaram qualquer medida pública.

A campanha de Trump está amplamente dependente de grupos externos para angariar eleitores, o que significa que o super PAC fundado por Musk, "o homem mais rico do mundo", desempenha um papel de grande dimensão no que se espera que seja uma eleição muito renhida.