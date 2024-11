Em Dixville Notch, o primeiro local dos EUA a votar, Harris e Trump empataram

Seis eleitores, seis votos. A pequena localidade no New Hampshire é sempre a primeira a anunciar resultados a cada eleição presidencial norte-americana. Este ano, houve empate.

É uma das tradições das eleições presidenciais nos Estados Unidos. A pequena localidade de Dixville Notch, no remoto condado de Coos, no Norte do New Hampshire, vota habitualmente a partir das 00h locais de terça-feira. Não é a única. Em alguns anos, Hart's Location e Millsfield também votam a partir da mesma hora. Mas Dixville Notch é a mais pequena. Com apenas seis eleitores registados, todo o processo dura cerca de 15 minutos, e é ali que são anunciados os primeiros resultados da maratona eleitoral, atraindo uma multidão de jornalistas que supera a população local.

Este ano, Kamala Harris e Donald Trump empataram com três votos cada, numa localidade com quatro eleitores registados como republicanos e dois não declarados. O anúncio foi feito cerca das 00h15 locais desta terça-feira (05h15 em Portugal continental), no salão de um hotel desactivado transformado em assembleia de voto, com direito a um cão de estimação a entrar pela porta durante o momento solene, quando Trump ainda não tinha sequer iniciado o discurso de encerramento da sua campanha em Grand Rapids, no Michigan.

Em 2020, Joe Biden ganhou em Dixville Notch com todos os cinco votos. Em 2016, a localidade valeu quatro votos para Hillary Clinton (apesar de Bernie Sanders ter vencido ali as primárias democratas), dois para Trump, um para o candidato libertário Gary Johnson e um para Mitt Romney (que não foi candidato naquele ano, mas os eleitores podem escrever o nome de qualquer candidato que prefiram, mesmo que não conste do boletim de voto).

Apesar de 2024 ter dado a Trump a sua melhor votação de sempre nesta pequena localidade de montanha junto à fronteira com o Canadá, os resultados de Dixville Notch não costumam ser vistos como um barómetro em relação ao resto do estado do New Hampshire, ou do país.

Os primeiros resultados significativos destas presidenciais só deverão ser conhecidos, a conta-gotas, a partir das 00h de quarta-feira de Portugal continental. Este ano, tal como em 2020, admite-se que o vencedor poderá não ser conhecido durante a madrugada, podendo ficar dependente da contagem dos votos por correspondência em estados como a Pensilvânia e o Nevada, onde o processo poderá prolongar-se por vários dias. Em 2020, os norte-americanos e o mundo esperaram quatro dias até às primeiras projecções de vitória de Joe Biden.