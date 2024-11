Trabalhadores do Metro de Lisboa em greve parcial nesta quarta-feira de manhã

Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa cumprem nesta quarta-feira uma greve parcial, entre as 06h30 e as 10h00, devido aos "incumprimentos sucessivos" da transportadora quanto a pagamentos e ao Acordo de Empresa, segundo fonte sindical.

Numa nota divulgada na sua página na Internet, o Metropolitano de Lisboa informa os utentes que, por motivo da greve parcial das organizações representativas dos trabalhadores, se prevê uma paralisação do serviço de transporte das 06h30 às 10h00, sendo previsível que esteja normalizado a partir das 10h30.

Em declarações à agência Lusa, Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans), adiantou que a paralisação foi decidida pelos trabalhadores em dois plenários, e pretende exigir à transportadora pagamentos das denominadas variáveis (trabalho suplementar e feriados) e o cumprimento do Acordo de Empresa. "Tem a ver com os incumprimentos sucessivos por parte da empresa. O ano de 2024 está a chegar ao fim e [há incumprimentos] no que diz respeito a pagamentos que a empresa deveria ter feito no que respeita às variáveis", contou.

De acordo com Anabela Carvalheira, em causa estão também incumprimentos relacionados com o AE em relação às condições de trabalho, à progressão das carreiras e à redução do horário de trabalho."A greve é parcial para que a empresa perceba que tem de resolver esta situação e com menor penalização possível para os utentes do metro", disse.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião). Normalmente, o serviço funciona entre as 06:30 e as 01:00.