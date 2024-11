Dono da Zara, Amancio Ortega, cria fundo de 100 milhões de euros para Valência

O homem mais rico de Espanha, Amancio Ortega, criou um fundo com 100 milhões de euros para ajudar as populações da província de Valência afectadas pelas cheias da última semana. O anúncio foi feito pela Fundação Amancio Ortega, do dono do grupo têxtil Inditex, nesta segunda-feira, detalhando que colocou o valor “à disposição dos serviços das câmaras municipais afectadas” para “apoio dos cidadãos nas suas necessidades mais imediatas”, cita o El País.

A equipa da fundação estará no terreno para trabalhar “com as administrações competentes para que a ajuda seja canalizada aos afectados da forma mais ágil, rápida e eficaz”, diz o mesmo comunicado.

O dinheiro da Fundação Amancio Ortega provém do património pessoal do multimilionário da Corunha, em especial da empresa Pontegadea, através da qual controla 50,01% da Inditex, dona de marcas de roupa como a Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear ou a Stradivarius. Ortega controla ainda mais de 9,29% do grupo têxtil através de outra empresa, a Partler 2006. Só em 2023, a Pontegadea financiou a fundação em 80 milhões de euros — foram gastos 83,1 milhões de euros, sobretudo em “serviços de assistência social” e apoio a “administrações públicas”.

Mas Ortega, com uma fortuna avaliada em mais de 110 mil milhões de euros, não está a doar para Valência apenas em nome próprio. No início da catástrofe, a Inditex disponibilizou quatro milhões de euros à Cruz Vermelha e à Caritas para atenderem “às necessidades básicas das pessoas vulneráveis”, além de também se terem comprometido a entregar vestuário, calçado e produtos para o lar, assim que forem limpos os estragos das cheias e iniciada a recuperação.

Também nesta segunda-feira, detalha o El Mundo, Amancio Ortega recebeu mais de 1400 milhões de euros para pagar a segunda parte dos dividendos dos lucros da empresa em 2023. Durante o ano passado, os lucros da Inditex aumentaram 30% para 5,4 mil milhões de euros, fazendo com que Ortega regressasse à lista dos dez mais ricos do mundo.

Nos últimos dias tem-se mobilizado a ajuda para Valência, depois das chuvas torrenciais terem matado mais de 200 pessoas e destruído 77 mil casas. A Cruz Vermelha Espanhola está a aceitar doações em dinheiro através do site, tal como a Cáritas Valência ou o Banco de Alimentos de Valência.

Além de Ortega, outras figuras públicas espanholas e instituições têm apelado ao apoio aos desalojados. A Fundação Rainha Sofia, liderada pela rainha emérita, atribuiu um fundo de emergência de 50 mil euros para alimentos, através da Fundação de Bancos Alimentares. Por sua vez, o Real Madrid doou um milhão de euros em colaboração com a Cruz Vermelha.