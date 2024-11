Camila tem uma infecção respiratória e cancela agenda

A rainha Camila, mulher do rei Carlos III de Inglaterra, foi forçada a desistir dos seus compromissos planeados para esta semana por causa de uma infecção do trato respiratório inferior, informa o Palácio de Buckingham nesta terça-feira.

Camila, de 77 anos, está a descansar em casa enquanto se recupera, não tendo sido dados mais pormenores sobre a sua doença, como é habitual com os problemas médicos da família real.

“Sua majestade a rainha está actualmente doente com uma infecção do trato respiratório inferior, para a qual os seus médicos aconselharam um curto período de descanso”, anunciou um porta-voz do palácio.

“Com grande pesar, sua majestade teve, portanto, de se retirar dos seus compromissos desta semana, mas espera estar recuperada a tempo de participar normalmente nos eventos do Dia da Lembrança deste fim-de-semana”, continuou. O Dia da Lembrança assinala-se nos países da Commonwealth e evoca os sacrifícios das forças armadas e civis durante as guerras.

A doença significa que Camila, a segunda mulher de Carlos, com quem se casou em 2005, faltará ao evento do Dia da Lembrança deste ano, na Abadia de Westminster, em Londres, na quinta-feira, altura em que antigos militares e outros plantam um memorial de papoilas para recordar aqueles que perderam a vida nas forças armadas.

“A rainha pede desculpa a todos os que possam ter ficado incomodados ou desiludidos em consequência disso”, declarou o porta-voz do palácio. O seu lugar será ocupado pela duquesa de Gloucester.

O rei ainda está a ser tratado a um cancro que lhe foi diagnosticado em Fevereiro, o que o obrigou a reduzir alguns dos seus compromissos, embora tenha viajado recentemente com Camila para a Austrália e Samoa.