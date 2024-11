Na aldeia do avô indiano de Kamala Harris, reza-se pela vitória da democrata

A cerimónia no Templo de Thulasendrapuram, no estado de Tamil Nadu, foi organizada pelos habitantes locais e contou com a presença de mais de uma dezena de pessoas e alguns turistas.

Com cânticos sagrados, toques de sinos e oferendas de flores e bananas, um sacerdote hindu da aldeia de onde é originária parte da família de Kamala Harris, no Sul da Índia, reza, nesta terça-feira, pela vitória da democrata nas eleições presidenciais americanas.

A cerimónia no Templo de Thulasendrapuram, no estado de Tamil Nadu, foi organizada pelos habitantes locais e contou com a presença de mais de uma dezena de pessoas e alguns turistas.

O avô materno de Harris, P.V. Gopalan, nasceu há mais de um século em Thulasendrapuram, antes de emigrar para Chennai, a capital do estado. Na altura da sua reforma, era um alto funcionário do governo.

Depois de acender o incenso, o sacerdote terminou a oração pronunciando “Kamala Harris deve ganhar”, enquanto oferecia pó de kumkum e cinzas aos presentes.

No templo, o nome de Harris está gravado numa pedra que enumera os donativos públicos, juntamente com o do seu avô. No exterior, Arulmozhi Sudhakar, um político local, ergueu uma faixa na terça-feira, desejando à “filha da terra” sucesso nas eleições.

“Ela é uma de nós. Ela vai ganhar”, disse Sudhakar, representante de um órgão da aldeia local. “Quando ela ganhar, vamos oferecer orações especiais (na quarta-feira) e também doar comida no templo.”

Sudhakar também pintou a frase “Best Wishes for Success” no chão de barro em frente à sua casa com telhado de colmo, a poucos quilómetros do templo.

A aldeia recebeu a atenção do mundo há quatro anos, quando os seus residentes rezaram pela vitória do Partido Democrata de Harris, em 2020, antes de celebrarem a sua tomada de posse como vice-presidente dos EUA, lançando foguetes e distribuindo comida.

As orações em Thulasendrapuram, na terça-feira, atraíram um punhado de turistas, incluindo duas americanas e uma britânica que vestiam camisolas “Kamala Freakin Harris” e cantavam “Go Kamala!”.

“Sou muito fã de Kamala, por isso queria conhecer a sua aldeia natal”, disse Devony Evans, uma expatriada de Chennai que disse ter votado em Harris e que é de Seattle, Washington. “Era importante para nós, enquanto mulheres, virmos (...) para a honrar.”

Harris, filha de mãe indiana e pai jamaicano, que imigraram para os Estados Unidos para estudar, visitou pela primeira vez Thulasendrapuram quando tinha 5 anos e recorda os passeios com o avô na praia de Chennai.

“A minha mãe, a Dra. Shyamala Gopalan Harris, veio da Índia para os Estados Unidos aos 19 anos. Ensinou-me a mim e à minha irmã, Maya, coragem e determinação”, disse Kamala Harris no X na terça-feira.

É expectável que os resultados da eleição só serão conhecidos dias depois da votação desta terça-feira, uma vez que as sondagens mostram que Harris e o seu adversário republicano, Donald Trump, estão praticamente empatados.