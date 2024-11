Seis hotéis portugueses distinguidos com prémios de excelência da Condé Nast

Ainda no início do ano, a Condé Nast Johansens, que edita site e guias de referência no luxo, colocava Portugal no top das férias de luxo, a partir de uma pesquisa realizada junto dos seus leitores. Agora, chega a já tradicional gala anual dos Prémios de Excelência Condé Nast Johansens. E há seis estrelas lusas que se destacam entre a hotelaria europeia e do Mediterrâneo.

Pela área de Lisboa e Vale do Tejo, o guia premiou a "excelência" e o romantismo do Grande Real Villa Itália Hotel & Spa (prémio Best for Romance), de Cascais, e a relação qualidade-preço do Corpo Santo Lisbon Historical Hotel (Best Value Experience), em Lisboa.

Na Madeira, há uma distinção especial para o "melhor pequeno-almoço", que é o da Quinta Jardins do Lago (Best Breakfast), do Funchal.

Já o melhor hotel de campo fica no Alentejo, é o Sobreiras Alentejo Country Hotel (Best Countryside Hotel), de Grândola (distrito de Setúbal)

A Norte, localiza-se o "melhor para casamentos" e eventos festivos: Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel (prémio Best for Weddings, Parties and Celebrations), de Cervães (Vila Verde, distrito de Braga).

Mas é também em Portugal e no Norte que fica vencedor europeu do prémio votado pelos leitores: The Rebello, de Vila Nova de Gaia.

Foto As vistas do Rebello, Gaia nelson garrido

Entre os vários premiados, na Europa, fica-se a saber que o melhor restaurante é o Anna Stuben at Gardena Grödnerhof Hotel & Spa, Trentino Tirol e Dolomitas, na Itália; o melhor hotel urbano é o Palacio de Villapanés by CoolRooms Hotels, Sevilha, Espanha; o melhor spa de hotel está no Hotel Botánico (The Oriental Spa Garden), Tenerife, Ilhas Canárias, Espanha; e a melhor novidade é Amavia Collection, Villa Olivia, Côte d’Azur, França.

A gala dos premiados decorreu na terça à noite, hotel Kimpton Fitzroy de Londres e, durante a festa, foi também apresentado o guia Condé Nast Johansens Luxury Hotels para 2025. É neste guia que se encontrarão destacados todas as unidades premiadas.

Segundo comunicado da editora, os "prémios são determinados pelos resultados do voto online, avaliações dos hóspedes e relatórios realizados pelos Local Experts das propriedades recomendadas no website condenastjohansens.com e no guia".

No site oficial, está disponível a lista completa de vencedores dos prémios.