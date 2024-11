Ryanair com 55 rotas no Porto, duas novas: Roma e Tânger

A Ryanair anunciou esta terça-feira a sua programação de rotas para o Outono/Inverno no Porto, confirmando um total de 55 rotas. Entre estas, duas novidades: uma ligação a Itália (Roma, aeroporto de Fiumicino) e outra a Marrocos (Tânger).

A rota Porto-Roma realiza-se seis dias por semana (a excepção é sexta-feira) e no site surgem preços mínimos de cerca de 25 euros; um valor que pode, porém, chegar a ser quatro ou cinco vezes mais elevado, dependendo dos períodos e dias de voos escolhidos. O aeroporto de Fiumicino, baptizado de Leonardo da Vinci,​ é o principal da capital italiana e fica a cerca de 32km do centro da cidade.

Já a rota Porto-Tânger tem voos duas vezes por semana, aos sábados e segundas. No caso, com bilhetes desde 14,99 euros; no site surgem vários dias com passagens a este preço ou muito próximo (até cerca de 22 euros), com o custo a subir em períodos festivos e de férias. O aeroporto de Tânger-Ibn Batouta fica a cerca de 11km da cidade.

Segundo o comunicado, estarão "12 aeronaves baseadas no Porto", sendo que as operações da low cost garantem "mais de 4.400 empregos locais, incluindo 360 empregos directos". Ainda citando números da Ryanair, o investimento global ronda os "1,1 mil milhões de euros".

Na nota à imprensa, a companhia aérea anuncia ainda uma promoção, "para reservas até 7 de Novembro" no seu site, com vários destinos desde 16,99 euros.