De que falamos quando falamos de Vinho Verde?

No episódio inaugural do Consultório de Vinhos, falamos de ‘verde ou maduro'. De onde vem essa distinção que tanta gente insiste em fazer? Esse vinho que dá nome a uma região é verde? É feito de uvas verdes, menos maduras que as que são usadas nos outros vinhos? Ou é feito de uvas colhidas mais cedo? E quem é que teve a ideia de chamar ao Minho vitivinícola Região dos Vinhos Verdes? Esclarecemos todas essas dúvidas, com a ajuda do historiador Gonçalo Maia Marques.

O podcast Consultório de Vinhos é apresentado por Ana Isabel Pereira, com sonoplastia de Miguel Sousa e locução de Isidro Lisboa.

O Consultório de Vinhos é um podcast do Público apoiado pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. A responsabilidade editorial sobre a programação e a produção é do Público, independentemente deste apoio.

