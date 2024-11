Das águas de Novembro para o prato: eventos gastronómicos a saborear este mês

Mesa posta com bacalhau e outros trunfos da gastronomia de bordo, o mar de sabores de Peniche e um festival de lagosta. Tudo bem regado com um fiozinho de azeite.

Em Alcochete, Bacalhau com Todos basta

Assado na brasa, gratinado ou confitado. Em caldeirada, risoto, carpaccio, à lagareiro, à Braga, à minhota ou à Brás. Mais ou menos espiritual, com natas ou em torricado. E a bela batata a murro ou broa a acompanhar.

De 8 a 17 de Novembro, Alcochete volta a estender a toalha à Semana Gastronómica Bacalhau com Todos. Para esta sétima edição da iniciativa, organizada pelo município com o apoio da Riberalves, contribuem 30 casas da vila ribeirinha (elencadas aqui), cuja tradição remete para a ligação da terra ao sal que carregava os bacalhoeiros que saíam de Lisboa no início do século XX.

Ílhavo centrada na Gastronomia de Bordo

Também ancorado nas tradições pesqueiras está o Festival Gastronomia de Bordo de Ílhavo. Na rede da sétima edição da iniciativa, que vai ao prato entre 29 de Novembro e 8 de Dezembro, está um roteiro de sabores inspirado na cozinha dos navios bacalhoeiros e nas refeições que reconfortavam os marinheiros que ficavam longe de casa meses a fio.

Ao menu habitual dos restaurantes locais, acrescentam-se propostas à medida do evento, venham elas de acordo com a cartilha tradicional ou numa abordagem mais irreverente e dada a novas experiências. Exemplos na linha de degustação: pataniscas, bolinhos, chora, feijoada de samos, arancini de bacalhau, línguas fritas, bacalhau confitado com cogumelo crocante e guacamole…

De braço dado com o cardápio, e para promover o património cultural da terra, os comensais podem aproveitar para visitar o Museu Marítimo de Ílhavo, o Centro de Religiosidade Marítima ou o Navio-Museu Santo André, e provar a aguardente bagaceira Mata Bicho do Convés, promovida pelo município e inspirada na bebida que era distribuída aos pescadores para se aquecerem.

Foto Ílhavo volta a mergulhar na cozinha dos navios bacalhoeiros DR

Peniche vai ao Mês do Mar

Abraçada pelo Atlântico, a cidade piscatória de Peniche torna a fazer-se ao mar para celebrar os seus tesouros naturais. É, ainda hoje, um dos maiores portos de pesca tradicional de Portugal e um importante centro de actividades marítimo-turísticas.

Para este Novembro, Mês do Mar, está alinhado um programa que põe a mesa com o showcooking Maré de Sabores, articulado com o Geoparque Oeste entre os dias 11 e 15 de Novembro. O concerto-espectáculo Maré (dias 15 e 16), a exposição Plasticus Maritimus - Uma Espécie Invasora de Ana Pêgo (patente de 15 de Novembro até Março, no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia), as competições nacionais de surf e bodyboard (respectivamente, nos fins-de-semana de 9-10 e 16-17), conferências de especialistas em biologia marinha e workshops são outros dos momentos pensados para fazer a vénia ao mar, dono e senhor da terra, entre 2 e 28 de Novembro. O cartaz completo está aqui.

Em Cascais, lagosta a gosto

Frescura e sabor únicos são dois dos atributos que costumam fazer prova da qualidade do marisco numa degustação. É com essa cartilha em mente que o restaurante Visconde da Luz, em Cascais, serve um Festival de Lagosta até ao final de Novembro.

Numa carta pensada para homenagear a tradição culinária portuguesa e a histórica e umbilical relação do país com o mar, a ideia passa por apresentar este nobre marisco nas mais variadas formas e combinações, da versão cozida com simplicidade às propostas em arroz, caril, salada, recheadas e grelhadas, como entrada ou prato principal. Aberto todos os dias, excepto terça, das 12h às 16h e das 19h às 00h.

Foto Tradição e fusão no Festival de Lagosta do Visconde da Luz Nelson Garrido/ARQUIVO

E a Barquinha rega o repasto com um fiozinho de azeite

Se as oliveiras do brasão de Vila Nova da Barquinha revelam os créditos da terra na produção de azeite, há uma mostra gastronómica que leva esses galões à mesa.

Dos lagares locais sai o néctar dourado, pronto a regar petingas no forno, polvo à lagareiro, sopa de couve e outros pitéus que fazem a carta da 24.ª edição de À Mesa com Azeite. Ao longo de pouco mais de um mês, de 2 de Novembro a 7 de Dezembro, a iniciativa passa por oito restaurantes do concelho (mapa disponível em www.cm-vnbarquinha.pt), dedicados a saciar o palato e a preservar esta memória.

Quem quiser aprofundar a experiência pode ainda conhecer um lagar por dentro: o do Casalinho, na Praia do Ribatejo, convida os visitantes a entrar no dia 7 de Dezembro, às 15h. Para facilitar a deslocação, a autarquia disponibiliza serviço de transporte em autocarro, gratuito mas sujeito a inscrição através dos contactos turismo@cm-vnbarquinha.pt ou 249720358.