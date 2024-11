Sugestões de leitura para todo o ano

“Trabalhamos para enriquecer o desenvolvimento das crianças e jovens, para que se tornem cidadãos autónomos e responsáveis, elementos essenciais duma sociedade democrática e justa”, lê-se no Compromisso Educativo da Associação Para a Promoção Cultural da Criança (APCC).

A APCC é, pois, uma organização não-governamental, de âmbito nacional, sem fins lucrativos, que desenvolve actividades sócio-culturais e educativas de ocupação de tempos livres para jovens e crianças. As suas actividades baseiam-se nos princípios orientadores da solidariedade, igualdade, cooperação e defesa do ambiente e na experiência adquirida ao longo de mais de quatro décadas, combinando aspectos lúdicos e educativos. A instituição actua em diversas áreas, como campos de férias, intercâmbios de jovens, formação base e complementar de animadores, exposições, seminários e edição de livros e jogos didácticos.

Com o objectivo de apoiar o projecto educativo para crianças e jovens da APCC, o PÚBLICO associou-se, em 2019, à instituição na distribuição anual do seu calendário solidário ilustrado. O calendário de parede da APCC é editado desde 2005 e tem como principal propósito incentivar a leitura junto da população infantil e juvenil.

A edição do ano de 2025 é dedicada ao trabalho de ilustração de Mariana Rio, que recentemente se estreou também na escrita com Transparente, a história de um encontro inesperado entre um homem, que vive completamente absorvido pela sua imaginação e pelos seus estudos, e um ser que, à partida, lhe parece tão diferente, mas que o leva numa viagem de autoconhecimento e descoberta.

Natural do Porto, onde vive e trabalha actualmente, Mariana Rio dedica-se à ilustração há mais de uma década, especialmente ao álbum ilustrado. Licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto, tem mais de 14 títulos publicados entre Portugal, Espanha, Itália, Polónia, México, Peru, Brasil, Taiwan e os Estados Unidos da América.

Docente, desde 2018, nas áreas de Ilustração e Álbum Ilustrado, com incursões no Desenho e Escrita Criativa, na ESAD Matosinhos, já viu o seu trabalho reconhecido com vários prémios internacionais, tendo vencido por duas vezes na Exposição de Ilustradores da Feira do Livro Infantil de Bolonha e sido distinguida pelos AOI World Illustration Awards, na Nami Island International Picture Book Illustration Competition; pela 3x3 The Magazine of Contemporary Illustration, no The White Ravens – Internationale Jugendbibliothek; pelos CJ Picture Book Awards e com o Prémio Nacional de Ilustração atribuído pela Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Recebeu ainda uma Menção Especial do Prémio Nacional de Ilustração, tanto em 2018 como em 2022, e, em 2021, ganhou o Prémio de Ilustração Baba Kamo, em Valência. Este ano foi nomeada para o Prémio ALMA.

Como habitualmente, o calendário da APCC de 2025 reúne 12 ilustrações, desta feita da autoria de Mariana Rio, uma por cada mês do ano. De Transparente, a sua obra mais recente, saíram as ilustrações dos meses de Julho e Dezembro, mas não faltam outras sugestões. Janeiro “arranca” com uma das ilustrações que Mariana Rio produziu para o Dicionário livre e delirante feito a partir de uma colheita de palavras nas terras do Alto Minho (2023, com texto de Raul Pereira). Ilustrações dos seus livros Fatma (2021, com texto de Conceição Dinis Tomé) dão cor aos meses de Fevereiro e Junho, enquanto das páginas de Leva-me ao teu Líder (2023, com texto de Afonso Cruz) saem as ilustrações de Março e Novembro e de Os peixes fugiram da história (2021, com texto de Maria João Freitas) as de Maio e Setembro. No calendário podem ainda ser encontradas ilustrações de Os Lusíadas (2021) no mês de Abril, de A casa da doutora Farnsworth (2018, com texto de Joana Couceiro) em Agosto e de Vamos descobrir a Biblioteca Nacional de Portugal (2019, com texto de Luísa Ducla Soares) em Outubro.

Não perca a oportunidade de adquirir este calendário especial e apoiar o projecto educativo para crianças e jovens da APCC.