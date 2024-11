Líder da auditora do BES falava com Salgado mesmo quando não era sobre o banco

Sikander Sattar, antigo presidente da KPMG Portugal e KPMG Angola, está a depor no julgamento do processo BES.

Sikander Sattar trabalhou 41 anos na KPMG. Reformou-se há um ano. Era o responsável máximo da auditora em Portugal nos anos em que a empresa certificou as contas do Banco Espírito Santo (BES). E quando era preciso tratar de algum assunto crítico, falava directamente com o banqueiro Ricardo Salgado, quer para falar de assuntos relacionados com o ramo financeiro do Grupo Espírito Santo (GES), quer para resolver matérias que envolviam a parte não financeira do império familiar.