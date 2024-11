Alemães donos de fábrica nas Caldas da Rainha cortam 4900 empregos

A Schaeffler, que detém uma fábrica de rolamentos nas Caldas da Rainha, anunciou que vai encerrar duas unidades até ao final do ano, mas ainda não as identificou.

A Schaeffler, empresa industrial alemã ligada ao sector automóvel que é dona de uma fábrica de rolamentos nas Caldas da Rainha, anunciou esta terça-feira que vai cortar 4900 postos de trabalho dos quais 2800 na Alemanha e outros 2100 nos outros mercados onde está presente.

De acordo com o comunicado da empresa, a redução no número de trabalhadores vai afectar 10 fábricas no seu país de origem e cinco no resto da Europa, sendo que duas fábricas vão ser mesmo encerradas. A Schaeffler não adianta quais são as unidades visadas pelos despedimentos, afirmando que haverá mais novidades até ao final do ano.

No comunicado, diz-se que será efectuada uma deslocalização da produção, sem mais informações além de que isso permitirá a criação de cerca de mil empregos, “pelo que a redução líquida de empregos será de cerca de 3700 postos de trabalho”.

Isto, diz a empresa, “corresponde a perto de 3,1%” do total de trabalhadores após a fusão com a Vitesco, anunciada em Outubro. Com essa operação, o número total de trabalhadores chegou perto dos 120 mil, mais 35 mil do que a empresa empregava até então.

A empresa destaca que a redução de pessoal faz parte de uma série de “medidas estruturais na Europa para aumentar a competitividade”. “A decisão surge como resposta a uma conjuntura de mercado desafiadora, com aumento de intensidade da concorrência a nível global” e uma série de mudanças que têm afectado a indústria que abastece o sector automóvel.