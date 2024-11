Rúben Amorim: “Não podia ter pedido outra despedida”

Rúben Amorim era um homem feliz depois do seu último jogo em Alvalade como treinador do Sporting.

Volta e honra, atirado ao ar pelos jogadores, ovação de pé e uma vitória retumbante perante um adversário de peso na Liga dos campeões. Não podia ter sido melhor o adeus de Rúben Amorim a Alvalade, como o próprio admitiu depois do jogo entre o Sporting e o Manchester City, que os "leões" venceram por 4-1.

"Não podia pedir outra despedida. Fico muito feliz por este momento", começou por afirmar Amorim depois de confessar que nem ele, nem ninguém esperava um desfecho como o que acabou por suceder. "Estava escrito. Tivemos muito tempo sem bola na primeira parte, fomos algo precipitados e sofremos. Mas há dias em que as coisas têm de acontecer de alguma maneira. Entrámos bem na segunda parte e as coisas mudaram", começou por analisar o técnico sportinguista.

Depois seguiu-se uma análise mais técnica do que aconteceu no relvado de Alvalade: "Começámos a ganhar porque no início da segunda parte, na primeira jogada, marcámos e logo a seguir, foi o penálti do Viktor. A parte táctica não teve nada a ver. Controlámos bem o jogo depois e fechámos bem o espaço no meio. Fomos competentes nesse aspecto."

Sobre o Sporting e Alvalade, Amorim voltou a mostrar gratidão e a sublinhar a evolução alcançada. "Levo [de Alvalade] tudo. Volto a dizer que esta foi a melhor fase da minha vida. Tivemos dias complicados. Começámos num ponto muito baixo, com muitas dificuldades e hoje tivemos uma noite fantástica. A estrelinha esteve presente, marcou muito a passagem desta equipa técnica por cá. Jogadores, ambientes, não podia ter pedido uma noite melhor", afirmou.

Por fim, sobre Gyökeres, que marcou três golos e voltou a fazer um grande jogo, Rúben Amorim tentou fugir à polémica quando lhe perguntaram se ia querer ter o sueco, consigo, no Manchester United: "Ainda agora fiz as pazes com eles [adeptos], nem vou fazer uma brincadeira sobre isso. O Viktor é jogador do Sporting, o Sporting é um grande clube, fez muito por ele e ele tem de continuar e acabar a época no Marquês."