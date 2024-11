Alerta amarelo em Madrid: o Real voltou a ir ao tapete

Começam a ser idas ao tapete a mais para serem apenas considerados meros percalços e são motivo para que, em Madrid, seja accionado um alerta amarelo. Os campeões europeus, que há pouco mais de uma semana foram humilhados na Liga espanhola, no Santiago Bernabéu, pelo rival Barcelona (0-4), sofreram nesta terça-feira a segunda derrota em quatro jogos esta época na Liga dos Campeões. Na capital espanhola, o AC Milan de Paulo Fonseca e Rafael Leão – o internacional português fez duas assistências -, venceu por 3-1 e somou a segunda vitória consecutiva na Champions. Em Liverpool, Xabi Alonso não teve um bom regresso a Anfield Road: o Bayer Leverkusen foi goleado, por 4-0, com um hat-trick de Luis Diaz.

Os primeiros meses de Paulo Fonseca em Milão têm sido turbulentos q.b. e, para além dos resultados pouco convincentes – cinco derrotas em 13 jogos -, em Itália tem sido recorrentemente noticiada uma alegada má relação do treinador português com uma das principais armas dos milaneses: Rafael Leão. Porém, a visita ao campeão europeu pode ter servido para selar uma trégua entre Fonseca e Leão.

Num jogo que apenas serviu para confirmar que o Real de Jude Bellingham, Vinícius Junior e Kylian Mbappé atravessa uma crise existencial, o AC Milan nunca foi encostado às cordas pelos espanhóis e, aos 12’, Malick Thiaw colocou de cabeça os italianos na frente.

Os espanhóis, através de uma grande penalidade de Vinícius Júnior, ainda empataram na primeira parte, mas ao intervalo a equipa de Paulo Fonseca já estava de novo na frente, depois de Álvaro Morata aproveitar uma defesa incompleta a remate de Rafael Leão para marcar no regresso ao Santiago Bernabéu. O resultado final, foi fixado no minuto 73, novamente com Leão em evidência: o internacional português fez a assistência para Tijjani Reijnders, que fixou o 3-1 final.

Sem os problemas do Real Madrid está o Liverpool, que é a única equipa que soma quatro vitórias nas quatro jornadas – o Aston Villa ainda pode iguala os “reds”. No regresso de Xabi Alonso a Anfield Road, a grande figura foi o colombiano Luis Diaz: o ex-portista fez um hat-trick na goleada da equipa liderada por Arne Slot frente ao Bayer Leverkusen.

Em França, depois de derrotar o Real Madrid e o Atlético de Madrid, o Lille esteve perto de cometer nova proeza na Liga dos Campeões, mas teve de se contentar com a conquista de um ponto na recepção à Juventus. A equipa francesa colocou-se em vantagem aos 27’, com um golo do internacional canadiano Jonathan David, mas uma grande penalidade cometida sobre Francisco Conceição, permitiu que Dusan Vlahovic evitasse a derrota à equipa de Turim.

A outra equipa gaulesa que jogou nesta terça-feira conseguiu uma vitória que a coloca a par do Sporting, com dez pontos, menos dois do que o Liverpool. Em Bolonha, o Mónaco foi quase sempre superior e, com um golo do internacional alemão Thilo Kehrer no minuto 86, garantiu a terceira vitória monegasca, em quatro jornadas da Champions.

Com resultados positivos, depois de empatar em casa com o Sporting na segunda jornada, continua o PSV. A equipa de Eindhoven, que a 22 de Outubro tinha empatado a um golo em Paris frente ao PSG, recebeu o Girona e goleou a equipa da Catalunha, por 4-0.

Curioso tem sido o percurso do Dinamo Zagreb. A equipa croata teve um início de pesadelo na Liga dos Campeões – derrota em Munique, por 9-2, frente ao Bayern -, mas desde então, só tem somado bons resultados: após empatar com o Mónaco e derrotar na Áustria o Red Bull Salzburgo, o campeão da Croácia foi a Bratislava, bater o Slovan, por claros 4-1.