QuatroAoSul celebram em festival na Córsega 10 anos do cante alentejano na UNESCO

Esta terça-feira, no mês em que se assinalam dez anos da classificação do cante alentejano como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, o grupo português QuatroAoSul vai actuar no festival Rencontres Musicales de Méditerranée, na Córsega. A razão do convite, dizem os organizadores na apresentação deste concerto, justifica-se também pela existência de “muitas semelhanças com o Cantu in paghiella, uma canção polifónica tradicional da Córsega, também composta por vozes masculinas, ela própria classificada como Património Cultural da UNESCO.”

Os QuatroAoSul são agora cinco, porque aos fundadores José Barros (José Barros e Navegante, Companhia do Canto Popular), Rui Vaz, José Manuel David (Gaiteiros de Lisboa e Companhia do Canto Popular, ambos) e Pedro Mestre (tocador e construtor de violas campaniças), juntou-se Pedro Calado (Grupo Cantares de Évora, Os Almocreves). E se o primeiro álbum, Demudado em Tudo (2011), vencedor do Prémio José Afonso em 2013, foi gravado pelos primeiros quatro, já o álbum mais recente, Outros Cantes, lançado este ano, em Maio, foi gravado a cinco vozes.

Com quinze temas, Outros Cantes é preenchido na quase totalidade com modas tradicionais do Alentejo, como Moda do galo ou Morreu Francisco Romão, ambos lançados em videoclipe, com excepção de dois temas tradicionais da Córsega, Sò le Muntagne d’Orezza e Era in un campu.

Os Rencontres Musicales de Méditerranée, agora na sua 25.ª edição, decorrerem em várias salas entre os dias 4 e 9 de Novembro, cabendo aos QuatroAoSul três actuações (dias 5, 6 e 7), uma delas com a orquestra francesa Les Ondes Plurielles (no dia 7), isto para além da sessão de encerramento, na qual estarão presentes todos os grupos. Este ano, em que Portugal é o país homenageado, coincidindo com as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, participam no festival músicos e grupos de Itália, Espanha, França, Marrocos, Argélia e Líbano.

Para os QuatroAoSul, que ali representam Portugal, é “uma oportunidade única do grupo divulgar a Cultura Alentejana, partilhando as suas polifonias e instrumentos característicos e revelando os pontos de contacto com todas aquelas culturas e nomeadamente com a cultura corsa.”