Quarta na TV: uma Vendeta, O Legado e O Velho

O dia inclui também My Old Ass, The Serpent Queen, Riverdale e Javier Bardem, O Ator das Mil Caras.

CINEMA

Vendeta

Cinemundo, 22h30

Richard, Stan e Dimitri são três milionários que todos os anos se juntam para uma caçada no deserto. Desta vez, o primeiro decide chegar um dia mais cedo para poder aproveitar a companhia de Jen, a sua jovem amante. Porém, os planos acabam furados quando os outros dois chegam também antes da data combinada. Depois de vários excessos, Stan viola Jen. Quando Richard oferece dinheiro à namorada em troca do seu silêncio, ela foge para o deserto. Perseguida pelos três homens, acaba por ser empurrada para um precipício e é ali deixada para morrer. Porém, contra todas as probabilidades, sobrevive. É então que se dá início a uma verdadeira caçada, onde um enorme desejo de vingança dá força e motivação à rapariga… Estreado no Festival de Cinema de Toronto, um thriller de vingança escrito e realizado pela francesa Coralie Fargeat, que tem em sala o mui falado A Substância, na sua estreia em cinema. O elenco conta com Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Jean-Louis Tribes e Guillaume Bouchède.

My Old Ass

Prime Video, streaming

Estreia. Megan Park, actriz tornada realizadora (The Fallout, um original Max), assina este filme, uma comédia em que uma adolescente, no dia em que faz 18 anos, toma cogumelos e acaba por se ver a interagir com o seu eu futuro de 39 anos. Maisy Stella, na versão mais nova, e Aubrey Plaza, na variante mais velha, fazem ambas de Elliott, enquanto uma dá conselhos a outra e acaba por alterar tudo aquilo que esta pensa sobre o mundo e a vida no geral. O elenco inclui ainda Maddie Ziegler, Percy Hynes White, Kerrice Brooks, Maria Dizzia ou Alain Goulem.

SÉRIE

O Legado

RTP2, 22h01

Estreia. O ano é 1969. Em Haia, Países Baixos, Alexander Münninghoff (Matthijs van de Sande Bakhuyzen) apaixona-se por Ellen (Sallie Harmsen). Depois de consumarem a paixão, ele conta-lhe que o seu pai tinha sido membro das SS durante a Segunda Grande Guerra. Não é uma informação bem recebida, ainda para mais tendo em conta que a família dela sofreu muito com a guerra. Ela vai-se embora, só que acaba por regressar um mês depois, grávida. É essa a premissa desta minissérie alemã criada por Diederik Van Rooijen no ano passado.

The Serpent Queen

TVCine Edition, 22h10

Estreia. Esta é a segunda temporada – e a derradeira, já que foi cancelada – da série em que a britânica Samantha Morton faz da italiana Catarina de Médici, que se tornou, durante 30 anos, rainha de França, isto depois de ter casado aos 14 anos com o Rei Henrique II. Esta segunda época da série criada por Justin Haythe passa-se dez anos depois do final da anterior, no ano de 1572, com pequenas querelas entre os filhos de Catarina e vários esquemas a assolar a corte.

Riverdale

Biggs, 20h50

Chega à terceira temporada a exibição que o Biggs anda a fazer desta adaptação de 2017 da banda desenhada Archie Comics, criada em 1942 à volta das aventuras do adolescente Archie Andrews. É uma história bem mais adulta e arenosa do que no papel.

O Velho

Disney+, streaming

Estreia. Apesar de ter começado no pequeno ecrã, ao lado do seu pai Lloyd, Jeff Bridges não é uma presença muito frequente na televisão. Isso mudou há dois anos, quando começou a encabeçar esta série que agora chega à segunda temporada, um thriller dramático que adapta The Old Man, livro de Thomas Perry. Criada por Jonathan E. Steinberg e Robert Levine, conta a história de um ex-agente da CIA e veterano do Vietname que vive na clandestinidade há largas décadas. Isto até ao dia em que um alto cargo do FBI com quem tem um passado decide ir atrás dele. A série conta com interpretações de nomes como John Lithgow, Alia Shawkat, Gbenga Akinnagbe ou Amy Brenneman.

DOCUMENTÁRIOS

Javier Bardem, O Ator das Mil Caras

RTP2, 23h

Estreia. Assinado por Sergio G. Mondelo, este documentário do ano passado olha para o trabalho de Javier Bardem, o conceituado actor espanhol no activo desde 1990. Vê a forma como se transforma em cada personagem, analisa excertos de filmes e fala com especialistas e colaboradores de Bardem.