Morreu Joaquim Pinto, baixista co-fundador dos Mão Morta

O músico Joaquim Pinto, fundador dos portugueses Mão Morta, morreu na madrugada de segunda-feira em Lisboa, anunciou o grupo na sua conta na rede social Instagram. Numa publicação feita na segunda-feira, o grupo explica que Joaquim Pinto faleceu no Hospital Curry Cabral, onde estava internado.

Co-fundador e ideólogo dos Mão Morta, Joaquim Pinto era membro honorário do grupo desde 1990, quando deixou de exercer as funções de baixista permanente.

"Desde então aparecia esporadicamente e de surpresa num concerto ou outro, a tocar o seu Aum", pode ler-se no texto publicado na conta dos Mão Morta no Instagram, onde a banda notou ainda que a morte de Joaquim Pinto coincide com os 40 anos da formação dos Mão Morta, no início de Novembro de 1984.

"Haveremos de nos voltar a encontrar em Berlim! Até lá, fica em paz, irmão", termina a mensagem. A referência à capital alemã surge pelo significado que a cidade assume na história da banda. Foi em Berlim, onde se deslocara para ver um concerto dos Swans, que, de certa forma, começaram a nascer os Mão Morta. Em Outubro de 1984, Joaquim Pinto viaja até Berlim para assistir a um concerto dos americanos. No final, cruza-se com Harry Crosby, membro dos Swans nos anos iniciais, falecido em 2013, que ao encará-lo, terá exclamado, "tens cara de baixista".

No regresso a Portugal, entusiasmado, o amante de jazz que despertara para o rock após assistir ao primeiro concerto dos Auaufeiomau, banda de relevo no irromper da cena independente de Braga na década de 1980, compra um baixo. Um mês depois nasciam os Mão Morta, de que Joaquim Pinto é um dos fundadores, ao lado de Adolfo Luxúria Canibal e de Miguel Pedro, que fora antes baterista dos Auaufeiomau.

Integrou a banda no primeiro mini LP, homónimo, editado em 1987 e onde encontrávamos canções como Oub'lá, a supracitada Aum ou Sitiados, tema que seria responsável pelo baptismo, nos anos 1990, da banda de João Aguardela e Sandra Baptista. Durante o seu período com os Mão Morta participou em momentos marcantes como a participação no 3.º Concurso de Música Moderna do Rock Rendez Vous, em 1986, em que lhes é atribuído o muito desejado Prémio de Originalidade, ou os concertos com Gun Club (Cinema Império, Lisboa, 1987), Wire (Pavilhão Infante de Sagres, Porto, 1988) e Nick Cave & The Bad Seeds (Pavilhão Carlos Lopes, Lisboa; Teatro Rivoli, Porto, 1988).

Joaquim Pinto abandonou a banda após o concerto que os Mão Morta deram em Janeiro de 1990 no Rock Rendez Vous, numa altura em que o grupo preparava o álbum Corações Felpudos. Seria substituído por José Pedro Moura, dos Pop Dell'Arte.