Fernando Daniel, Luca Argel, EU.CLIDES e Jéssica Pina compõem para Festival da Canção

Fernando Daniel, Luca Argel, Marco Rodrigues, Jéssica Pina, EU.CLIDES, Margarida Campelo estão entre os artistas convidados a compor temas para o Festival da Canção 2025, anunciou esta terça-feira a RTP, que promove o concurso.

No 59.º Festival da Canção irão competir 20 canções, das quais "14 resultam de convites feitos directamente pela RTP e seis [foram] seleccionadas após o processo de livre submissão de canções".

A lista de autores convidados pela RTP inclui "talentos consagrados e novas vozes da música nacional": A Cantadeira, Beato, Bluay, Bombazine, Emmy Curl, EU.CLIDES, Fernando Daniel, Jéssica Pina, Luca Argel, Marco Rodrigues, Margarida Campelo, Os Napa, Peculiar e Tiago Sampaio.

Os seis artistas seleccionados a partir das 633 canções submetidas a concurso são Capital da Bulgária, Diana Vilarinho, HENKA, Inês Marques Lucas, JOSH e Xico Gaiato.

A 59.ª edição do Festival da Canção irá decorrer em Fevereiro e Março de 2025, repartida, como habitualmente, em duas semifinais (22 de Fevereiro e 1 de Março) e final (8 de Março). As três sessões decorrerão nos estúdios da RTP em Lisboa.

O tema vencedor do Festival da Canção irá representar Portugal no 69.º Festival Eurovisão da Canção, que terá lugar em Basileia, na Suíça, país que venceu este ano o concurso. As semifinais vão acontecer nos dias 13 e 15 de Maio de 2025, enquanto a final decorre no dia 17 de Maio.

A Suíça venceu o 68.º Festival Eurovisão da Canção, em Malmö, na Suécia, com o tema The code, interpretado por Nemo. A representante portuguesa, iolanda, alcançou o décumo lugar, com Grito.

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Em 2017, venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção Amar pelos dois, de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.