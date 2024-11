Solteiros têm maior probabilidade de sofrer de sintomas depressivos

As pessoas solteiras têm 80% mais probabilidade de sofrer sintomas depressivos do que as pessoas casadas, um risco que é maior entre os homens e as pessoas com maior nível de escolaridade, indicou um estudo agora publicado na revista Nature Human Behaviour.​

Uma investigação liderada pela Universidade Politécnica de Macau (China) analisou dados de mais de 100 mil pessoas em sete países (Estados Unidos, Reino Unido, México, Irlanda, Coreia do Sul, China e Indonésia) para investigar o risco de sintomas depressivos entre casais.

Ser solteiro foi associado a um risco 79% maior de sintomas depressivos do que ser casado, enquanto os divorciados ou separados tinham um risco 99% superior e os viúvos 64% superior.

Os participantes solteiros de países ocidentais (EUA, Reino Unido e Irlanda) corriam maior risco de depressão do que os seus homólogos de países orientais (Coreia do Sul, China e Indonésia).

Além disso, o consumo de álcool desempenhou “um importante papel mediador” na associação entre o estado civil e o risco subsequente de desenvolver sintomas depressivos entre indivíduos viúvos, divorciados ou separados e solteiros na China, Coreia e México.

O tabagismo também mediou causalmente o aumento do risco entre os participantes chineses e mexicanos solteiros, de acordo com os investigadores.

A equipa de investigadores sugere que as taxas mais baixas de depressão entre os casais podem dever-se à troca de apoio social dentro do casal, ao melhor acesso aos recursos económicos e à influência positiva no bem-estar de cada um, resume a publicação científica.

Duas das limitações do estudo são que os dados foram recolhidos através de questionários de “auto-relato” e não a partir de diagnósticos clínicos de depressão, e que todos os casais analisados eram heterossexuais.