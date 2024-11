Ministro da Ciência explica corte na FCT com mudança na aplicação de fundos europeus

Nesta segunda-feira, conheceu-se o corte de 68 milhões de euros no orçamento da FCT. Fernando Alexandre fala em “reforço do investimento”, olhando só para as verbas de impostos enviadas para a FCT.

O ministro da Educação, Ciência e Inovação considera que há um “reforço do investimento” na Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), justificando o corte de 68 milhões de euros no orçamento da principal instituição que financia a ciência portuguesa com a mudança na aplicação dos fundos europeus. Questionado sobre a queda no dinheiro atribuído à FCT, na audição parlamentar de debate na especialidade do Orçamento do Estado (OE) para 2025, Fernando Alexandre prefere olhar para o aumento das receitas oriundas de impostos. No entanto, mesmo se se excluírem as verbas “extra-orçamentais”, como as classificou o Governo, há diminuição do orçamento da FCT.