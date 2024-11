Oito distritos sob aviso amarelo por causa da chuva

Oito distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo esta terça-feira, 5 de Novembro, devido à previsão de chuva, que pode ser por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga vão estar sob aviso amarelo até às 9h desta terça-feira, enquanto em Guarda, Santarém, Castelo Branco e Portalegre o aviso se prolonga até às 12h.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para para esta terça-feira céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes até final da manhã, vento por vezes forte nas terras altas, pequena descida da temperatura máxima na região Norte e neblina ou nevoeiro no final do dia.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11ºC (na Guarda e em Bragança) e os 17ºC (em Aveiro, Coimbra, Lisboa e Faro) e as máximas entre os 13ºC (na Guarda) e os 23ºC (em Évora, Setúbal e Santarém).

O estado do tempo está a ser condicionado pela depressão extra-tropical Patty, que às 15h desta terça-feira deve estar ao largo de Santa Maria da Feira e a seguir em direcção da Galiza, no noroeste da Península Ibérica. Em comunicado, o IPMA previu a "activação de bandas de precipitação que afectarão em particular as regiões Norte e Centro​", mas "prevê-se uma melhoria, com diminuição da intensidade e frequência da precipitação​" durante a tarde.