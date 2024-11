Uma das maiores espécies de aranhas da Europa libertada no Reino Unido

Espécie estava em vias de extinção há 15 anos. Royal Society for the Protection of Birds e jardim zoológico de Chester estimam que já existem 10 mil fêmeas na natureza.

Milhares de aranhas do tamanho de um rato foram libertadas na natureza no Reino Unido. O projecto conjunto da Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) e do jardim zoológico de Chester serviu para evitar a extinção da Dolomedes fimbriatus, mais conhecida como aranha de jangada, uma espécie que pode crescer até ao tamanho da palma da mão.

Estas aranhas inofensivas estão entre as maiores da Europa e desempenham um papel fundamental nos ecossistemas aquáticos. Estavam em risco de extinção há 15 anos, devido à perda de habitat. Com o sucesso do programa, a espécie está a reproduzir-se no Reino Unido e o jardim zoológico e a RSPB acreditam que já existem 10 mil fêmeas a coabitar no país.

O jornal inglês The Guardian conta que centenas de aranhas foram criadas no jardim zoológico e alimentadas com pinças. Para evitar que se consumissem umas às outras, foram mantidas isoladas e, assim que atingiam o tamanho pretendido, eram libertadas na natureza.

Estas aranhas possuem cor castanha, apresentam riscas cremes e habitam em pântanos e em charcos não poluídos. A primeira população destas aranhas foi identificada, no Reino Unido, em 1956 pelo aracnólogo Eric Duffey, na nascente do rio Waveney, no Leste da Inglaterra.