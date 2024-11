O concurso extraordinário que o Governo abriu para colmatar a falta de professores em determinados grupos de recrutamento e zonas do país, como Lisboa, Alentejo e Algarve, implicará um custo de 70 milhões de euros. É este o valor previsto na nota explicativa do Orçamento do Estado do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI)​ para 2025, que foi nesta segunda-feira publicada no site da Assembleia da República.

