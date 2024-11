Mapa com vagas de formação médica especializada contempla 2165 lugares, menos 83 do que as 2248 que foram colocadas a concurso no final de 2023.

São menos as vagas disponíveis à escolha dos jovens médicos que em Janeiro vão iniciar a formação especializada. O mapa contempla 2165 lugares, menos 83 do que as 2248 que foram a concurso no final de 2023. Medicina interna, ginecologia/obstetrícia, pediatria e saúde pública são algumas das especialidades com menos vagas disponíveis em relação ao último mapa.