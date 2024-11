Portugal faz simulação de terremoto. Aprenda a se proteger em caso de abalo real

Siga à risca o que dizem as autoridades em caso de terremoto:

Em um edifício

● Se estiver num dos andares superiores de um edifício, não vá para as escadas;

● Nunca utilize elevadores;

● Abrigue-se junto a uma viga ou pilar, nos cantos das salas ou debaixo de uma mesa ou cama robusta;

● Mantenha-se afastado de janelas e espelhos, de móveis, candeeiros e outros objetos que possam cair;

● Execute os três gestos que podem salvar vidas: abaixar, se proteger e aguardar.

Se estiver em um local com muitas pessoas:

● Fique dentro do edifício, até o tremor parar. Saia depois com calma, tendo atenção com as paredes, chaminés, fios elétricos, luminárias e outros objetos que possam cair;

● Não se precipite para as saídas. As escadas e portas são pontos que facilmente se enchem de escombros e podem ficar obstruídos por pessoas que tentam deixar o edifício;

● Nas fábricas, mantenha-se afastado de máquinas que possam tombar ou deslizar;

● Execute os três gestos que podem salvar vidas: abaixar, se proteger e aguardar.

Se estiver na rua:

● Mantenha-se afastado de edifícios (sobretudo dos mais degradados, altos ou isolados), de postes de eletricidade e de outros objetos que lhe possam cair;

● Afaste-se de muros, chaminés e varandas que possam desabar.

Se estiver dirigindo:

● Pare o carro longe de árvores de grande porte, edifícios, muros, postes e cabos de alta tensão, e permaneça dentro do veículo.

E depois de um terremoto, o que deve fazer?

● Mantenha-se atento, pois podem ocorrer réplicas e, eventualmente, um tsunami;

● Certifique-se que não está ferido e procure ajudar quem esteja por perto;

● Não se precipite para as escadas ou saídas e nunca utilize elevadores;

● Não fume, nem acenda fósforos ou isqueiros. Lembre-se que podem existir vazamentos de gás;

● Corte a água e o gás e desligue a eletricidade;

● Evite o contacto com vidros, cabos elétricos e objetos metálicos;

● Limpe urgentemente os produtos inflamáveis que tenham sido derramados (álcool ou tintas, por exemplo).

● Ligue o rádio e siga as recomendações que forem difundidas;

● Abandone a sua casa se verificar que esta sofreu danos graves ou existir perigo de desabamento;

● Logo que seja possível, dirija-se para um local aberto e que seja preferencialmente um ponto alto, longe do mar ou cursos de água e só regresse para casa quando as autoridades o aconselharem;

● Deixe as ruas livres para as viaturas de socorro;

● Não utilize o telefone. Em alternativa, use o SMS ou as redes sociais para se comunicar com a família e os amigos;

● Em caso de emergência (feridos graves, fugas de gás ou incêndios), ligue 112.