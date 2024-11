A vitória do Chega na campanha autárquica do PS

O caso Ricardo Leão mostra o risco de este PS – “o mais à esquerda de sempre” – seguir o rumo de outros partidos socialistas europeus e ceder à extrema-direita. As autárquicas serão o teste do algodão

Há apenas duas semanas, escrevi neste espaço uma crónica com o título “A vitória do Chega no Congresso do PSD”, depois das arengas de Luís Montenegro contra a disciplina de Cidadania. Hoje, depois do silêncio da direcção socialista e de Pedro Nuno Santos sobre o caso Ricardo Leão, é difícil não concluir que o Chega também está a vencer a campanha para as próximas autárquicas do PS.