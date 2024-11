Despejos municipais: Marques Mendes e Leão em aliança inusitada

“Eu não subscrevo esta posição do presidente da Câmara do Loures, mas também não o crucifico”, disse Marques Mendes.

"Eu não subscrevo esta posição do presidente da Câmara do Loures, mas também não o crucifico”, disse Marques Mendes no espaço de comentário deste domingo, na SIC, sobre as palavras do autarca de Loures. Ricardo Leão, do Partido Socialista, defende que sejam expulsos dos bairros municipais as famílias que tenham condenados por crimes.

