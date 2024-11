Descer IRC e subir pensões: o primeiro dia de propostas de alteração ao OE

Os partidos deram esta segunda-feira entrada às primeiras propostas de alteração ao Orçamento do Estado (OE), desafiando tanto o PSD, como o PS, a aprovar iniciativas na fase de especialidade. Em cima da mesa está uma redução mais ambiciosa do que a prevista pelo Governo para o IRC ou a retenção na fonte do IRS dos trabalhadores independentes. Mas também um aumento das pensões e do abono de família e a eliminação de artigos incluídos no OE, como a autorização legislativa para alterar a lei do trabalho em funções públicas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt