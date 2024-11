Vives no Alentejo e tens ideias? Espreita este bootcamp em empreendedorismo social

A Fundação Eugénio de Almeida vai desenvolver um Bootcamp de Empreendedorismo Social durante os dias 9 e 10 de Dezembro.

Trata-se de uma formação intensiva, cujo objectivo é fornecer aos participantes a possibilidade de definirem, em equipa, modelos de negócio e planos de implementação de iniciativas empreendedoras novas ou já existentes.

O bootcamp é organizado pelo Centro de Inovação Social, sediado no centro histórico de Évora.

O programa tem 20 vagas disponíveis e destina-se a qualquer pessoa que tenha interesse na área do empreendedorismo social e que resida no Alentejo. As inscrições estão abertas até 4 de Dezembro e podem ser realizadas através do preenchimento de um formulário online.