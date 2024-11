Das lanternas aos produtos de higiene: o que podes fazer para ajudar a população de Valência

Depois da passagem inesperada das chuvas torrenciais que inundaram a região de Valência, mataram mais de 200 pessoas, e destruíram pelo menos 77 mil casas, lares de idosos e carros, chegou a altura de ajudar a população.

Valência está novamente em alerta vermelho de chuva forte. Enquanto isso, as Forças Armadas espanholas e uma equipa de socorristas portugueses continuam no terreno à procura dos cerca de 200 desaparecidos.

Nas redes sociais, são várias as associações que pedem doações de alimentos, roupa, equipamentos de limpeza, medicamentos e até sangue, escreve a televisão pública espanhola (RTVE). Os habitantes de outras regiões do país respondem ao apelo e filmam-se no interior de carros ou camiões a caminho de Valência para entregar alguns dos bens pedidos.

Em Portugal, as estações de televisão mostram imagens de moradores com vassouras e pás a a tentar limpar a lama das ruas, caves, garagens e casas. Fala-se ainda do risco de propagação do tétano.

Eis quatro formas de ajudar à distância.

Village Underground Lisboa

O Village Underground Lisboa está a organizar, a partir de Portugal, uma recolha de mantimentos para as vítimas da DANA que serão depois enviados para Valência.

Numa história do Instagram, o espaço pede produtos de higiene pessoal, pastas e escovas de dentes, papel higiénico e pensos higiénicos. Fazem ainda parte da lista de pedidos comida para cães e gatos, sacos cama, fraldas, lanternas, baterias portáteis, máscaras de luvas de plástico e equipamentos de limpeza e ferramentas, como martelos, carros de mão e alavancas.

Foto Village Underground Lisboa

A recolha acontece esta segunda-feira, dia 4 de Novembro, até às 19h no Village Underground Lisboa.

Cruz Vermelha Espanhola

A Cruz Roja en Valencia (Cruz Vermelha em Valência, em tradução livre) é uma das associações que está nesta região espanhola com ambulâncias e outros equipamentos médicos para ajudar e, como mostram as imagens publicadas nas redes sociais, retirar os habitantes das casas ainda alagadas.

Esta entidade está também a aceitar doações em dinheiro através do site. O valor mínimo sugerido são 25 euros, mas cada pessoa pode contribuir com o valor que entender. Depois de clicar no botão para doar basta preencher os campos com os dados para efectuar a transferência.

Cáritas Valência

A Cáritas Valência, por outro lado, está a recolher e entregar mantimentos aos moradores afectados pelas chuvas fortes de 29 de Outubro.

No site, lê-se, aceitam-se doações através de transferência bancária. O valor mínimo sugerido são 20 euros, mas cada pessoa pode contribuir com o valor que quiser uma única vez, mensalmente ou a cada três meses. Terminado este processo, basta clicar no botão doar e preencher os campos com os dados pedidos.

Numa publicação no Instagram a associação adianta que o montante servirá para ajudar os habitantes que perderam tudo. “Cada contribuição, por mais pequena que seja, fará a diferença”, lê-se na legenda.

Banco de Alimentos de Valência

O Banco de Alimentos de Valência é outra das entidades oficiais que está a receber donativos numerários de pessoas que vivem fora de Espanha. A associação criou, por isso, um crowdfunding no GoFundme onde cada pessoa pode doar o valor que entender.

“O trabalho é constante e extenuante, já que todo o material que nos chega de todas as partes do país [Espanha] não é suficiente. É por isso que precisamos de mais. Precisamos de fundos para assegurar as necessidades básicas para as próximas semanas e meses de todas as pessoas afectadas por esta tragédia. Ajuda-nos. Faz um donativo. Precisamos dele”, lê-se na descrição.

Até ao momento, o banco alimentar de Valência angariou 66.459 euros para alimentar a população, mas o objectivo é chegar a um milhão de euros.