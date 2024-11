Mais cidadania, menos literacia? O retrocesso educativo que ninguém quer ver…

Após o anúncio do primeiro-ministro, Luís Montenegro, no Congresso do PSD, sobre a revisão dos conteúdos da disciplina de Cidadania, para a libertar de “amarras a projetos ideológicos e de facção”, o ex-ministro da Educação João Costa manifestou-se rápida e publicamente em desacordo. Para João Costa, esta revisão revela uma intenção do Governo de “retroceder civilizacionalmente” nos avanços em direção a uma escola que forma cidadãos. Assim, a cidadania assume protagonismo no debate da política educativa atual, enquanto o “retrocesso” sem precedentes nas literacias de leitura, matemática e ciências dos alunos, evidenciado no último PISA, permanece ausente do debate público.

