Trump seria capaz de repetir a tomada do Capitólio?

A probabilidade de Donald Trump não aceitar os resultados eleitorais das eleições presidenciais nos EUA é real. Uma maioria no Congresso poderia levar os republicanos a recusarem-se a certificar os resultados num estados ganhos pelos democratas, o que permitiria atribuir a vitória a Trump. Será Trump capaz de instigar uma nova tomada do Capitólio?

Que país será este depois das eleições presidenciais de amanhã? Quem as vencer será presidente dos Estados Desunidos da América, escreveu Rita Figueiras no seu último artigo no PÚBLICO.

Investigadora na área da Comunicação Política e professora na Universidade Católica, Rita Figueiras considera que estas eleições ficam marcadas pelas novas estratégias de comunicação, voltadas para nichos do eleitorado.

Os podcasts, por exemplo, são um dos meios mais eficazes de chegar a grupos específicos. No som de abertura deste P24, escutamos o início do podcast de Joe Rogan, Donald Trump escolheu-o por causa do eleitorado masculino, e o podcast Call Her Daddy, Kamala Harris escolheu-o para atingir o eleitorado feminino mais jovem.

