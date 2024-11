Republicanos devem recuperar o Senado; democratas podem dominar a Câmara dos Representantes

O Partido Democrata tem tarefa difícil para segurar a vantagem na câmara alta do Congresso, mas tem boas perspectivas de reconquistar a câmara baixa. Bloqueio no órgão legislativo deve manter-se.

Para além da eleição do próximo Presidente dos Estados Unidos, os eleitores norte-americanos também vão escolher nesta terça-feira os representantes do Senado e da Câmara dos Representantes. Segundo a grande maioria das sondagens, o Partido Republicano deve conseguir recuperar a maioria no Senado, ao passo que o Partido Democrata alimenta a esperança de reconquistar a câmara baixa do Congresso.