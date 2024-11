Kamala Harris ou Donald Trump? Os caminhos para a vitória na eleição

Nas semanas que antecederam a eleição desta terça-feira, as sondagens têm-se mantido bastante estáveis, mostrando consistentemente que a corrida está empatada ou que Harris e Trump têm a mesma probabilidade de ganhar a presidência. Para o fazer, é necessário que um dos candidatos conquiste pelo menos 270 votos no Colégio Eleitoral. Eis os três cenários possíveis para que Donald Trump e Kamala Harris saiam vencedores a 5 de Novembro.

Três caminhos para a vitória de Donald Trump

Ganha exactamente 270 votos eleitorais

Trump e Harris têm um caminho simples para a vitória, precisando apenas de 270 votos eleitorais, o mínimo necessário para vencer. Mas, ao contrário de Harris, Trump tem de ganhar estados no Rust Belt (Michigan, Pensilvânia e Wisconsin) e no Sun Belt (Arizona, Georgia, Nevada e Carolina do Norte) para o conseguir. Com base na média das sondagens do The Washington Post, o caminho mais provável de Trump para os 270 votos é ganhar a Georgia, a Carolina do Norte e a Pensilvânia, assumindo que ganha todos os outros estados que venceu em 2020.

Ganha o Sun Belt e um estado do Rust Belt

O segundo caminho mais provável de Trump passa pelo Sun Belt e por um estado do Rust Belt que não a Pensilvânia — se ganhar aqui, é essencialmente uma repetição do primeiro cenário. A boa notícia para Trump é que não é difícil imaginar este cenário. Está à frente nas sondagens em três dos estados: Georgia, Arizona e Carolina do Norte (embora por pouco). E no Nevada, Harris lidera por um ponto. No Michigan e no Wisconsin, a sua vantagem é maior, mas Harris perdeu terreno.

Repete a vitória de 2016

Finalmente, o terceiro caminho mais provável para a vitória de Trump é uma repetição de como ganhou em 2016, quando derrubou a “muralha azul”, tornando vermelhos os três estados do Rust Belt pela primeira vez em décadas.

Para que isso volte a acontecer este ano, bastaria um erro de sondagem de dimensão normal, semelhante ao de 2020 e 2016. Se Trump ganhar um destes estados, tem boas hipóteses de ganhar os três, uma vez que partilham dados demográficos semelhantes. Se as sondagens estiverem erradas na Pensilvânia porque os investigadores subestimaram o apoio de Trump entre os eleitores brancos da classe trabalhadora, é provável que as sondagens também estejam erradas no Wisconsin e no Michigan.

Três caminhos para a vitória de Kamala Harris

Vence no Rust Belt e consegue exactamente 270 votos eleitorais

O caminho mais provável de Harris para a presidência é através do Rust Belt, onde apresenta alguns dos seus melhores números nas sondagens. Se conseguir vencer na Pensilvânia, no Michigan e no Wisconsin, bem como em todos os estados que Joe Biden venceu em 2020, isso colocá-la-ia exactamente com 270 votos eleitorais, o mínimo necessário para vencer.

Repete a vitória de Biden em 2020

Quando Harris se tornou a candidata democrata, parecia que poderia ultrapassar Trump em todos os sete “swing states” e ser capaz de repetir — ou mesmo superar — a vitória de Biden em 2020. Ganhou quatro pontos a nível nacional nas primeiras seis semanas, em comparação com a posição de Biden quando desistiu. Nos sete estados decisivos, ganhou quase cinco pontos. No entanto, estagnou desde o final de Agosto e está atrás de Trump na Georgia, Arizona e Carolina do Norte. É difícil ver como é que Harris consegue reduzir esta diferença, agora que milhões de americanos já votaram.

Mas a razão pela qual esse cenário continua a ser o segundo caminho mais provável para a vitória de Harris é porque a vantagem de Trump nestes três estados está dentro da margem de erro normal de três pontos e meio.

Vence no Sun Belt

Ganhar a presidência apenas com a vitória no Sun Belt é o caminho menos provável. Embora tenha inicialmente ganhado terreno nos quatro estados e mantenha uma vantagem de um ponto no Nevada, ainda está atrás de Trump no Arizona, Georgia e Carolina do Norte.

Uma das principais razões para este cenário ser o caminho menos provável é o facto de a vitória exigir essencialmente dois erros nas sondagens: Harris teria de ser sobrestimada no Rust Belt e subestimada no Sun Belt.