Trump, Orbán e a “vaga populista”

No caso de vencer, Donald Trump propõe-se alterar todas as regras do jogo num projecto de manifesta tirania.

Que se passa na América? De vez em quando, é salutar pôr em causa as verdades estabelecidas. “A ameaça que Trump representa para a democracia americana tem pouco a ver com populismo”, escreve o politólogo americano Larry M. Bartels, na última edição da revista Foreign Affairs. “A ameaça também não decorre dos cidadãos envolvidos nas guerras culturais”, embora muitos deles tenham participado no ataque ao Capitólio no dia 6 de Janeiro de 2021. Neste momento, a mais grave ameaça vem de políticos republicanos e, em particular, das “maquinações de elites políticas determinadas a entrincheirar-se no poder”.