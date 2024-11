Estação do metro no Jardim da Parada só com um poço de ventilação para poupar árvores

As obras de construção da futura estação de Campo de Ourique, integradas no plano de expansão da linha vermelha entre São Sebastião e Alcântara do Metropolitano de Lisboa, vão realizar-se com a escavação de apenas um “poço de ataque” no Jardim da Parada, em vez dos dois previstos, tendo por objectivo reduzir os efeitos da intervenção naquele espaço verde. Motivado também pela preocupação com a mitigação das consequências de tal intervenção, em particular nos edifícios ali existentes, o corpo da nova gare ferroviária será ligeiramente desviado em relação ao inicialmente planeado.

