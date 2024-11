Na recta final da campanha, celebridades de topo multiplicam-se em apoios

As eleições norte-americanas envolvem sempre a presença das celebridades, mas, desta feita, o esforço — de um lado e do outro — parece maior.

Ninguém parece estar convencido de que o apoio de uma celebridade possa ter o poder de mudar a intenção de voto, mas também ninguém incorre no “pecado” de o desvalorizar. Nestas eleições norte-americanas, o endosso ocupou grande parte da campanha, sobretudo depois de Joe Biden ter recuado na sua intenção de se recandidatar, deixando o caminho livre para a sua vice-presidente, Kamala Harris. E Donald Trump não se deixou ficar atrás, recrutando entre as fileiras republicanas as celebridades que mais lhe serviam.

E, se num primeiro momento Hollywood parecia estar do lado da candidata democrata, nos últimos tempos vários actores, produtores e realizadores se afirmaram junto do candidato republicano. É o caso de Drea de Matteo, estrela da série Os Sopranos, que já veio a público informar que depositou o seu voto em Donald Trump. Já Mel Gibson garantiu que o republicano pode contar com o seu voto e o actor John Schneider (Os Três Duques) é um apoiante declarado de Trump.

Kelsey Grammer, o Dr. Frasier de Cheers, Aquele Bar, que ganhou programa em nome próprio, voltou a apoiar o candidato do Partido Republicano este ano, enquanto a estrela de A Paixão de Cristo Jim Caviezel chamou a Donald Trump de “o novo Moisés”. Já para Taryn Manning, de Orange Is the New Black, Trump é um “herói”. Randy Quaid, Rob Schneider e James Woods são outros nomes sonantes de Hollywood que apoiam o republicano, assim como o actor Jon Voight.

Mas a lista que apoia Kamala Harris não se fica atrás, reunindo muitas das chamadas celebridades de “Lista A”, entre os quais George Clooney, um dos mais valiosos angariadores de dinheiro em Hollywood para o Partido Democrata — e, diz-se, um dos responsáveis pelo afastamento de Biden —, a “mulher de sonho” Julia Roberts ou a comunicadora por excelência Oprah Winfrey.

Entre os apoios mais recentes à candidata democrata está a actriz-cantora JLo e o actor Harrison Ford, que entendeu ser relevante mostrar que um “homem branco velho” apoia Harris. Sem esquecer um dos apoios provavelmente mais relevantes, já que veio de um republicano: o actor Arnold Schwarzenegger, que serviu como governador da Califórnia pelo partido de Trump.

Há ainda muita gente a dar música a ambos os lados: enquanto Eminem saúda Kamala Harris, e até se vê imitado pelo antigo Presidente Barack Obama, 50 Cent deposita o seu voto em Trump, assim como os rappers Kodak Black (que Donald Trump perdoou no seu último dia de mandato), Lil Pump, Sexyy Red e DaBaby (“Claro que sim [que o apoio]... Trump é um gangster”. E, claro, Ye: “Sim, claro, é Trump sempre”.

Do outro lado da barricada, Taylor Swift mexeu com o sistema quando declarou o seu apoio a Harris — o que até levou Donald Trump a declarar o seu ódio pela cantora —, mas também Beyoncé ou Cardi B., que depois de marcar presença num comício despertou a ira de Elon Musk. O empresário acusou-a de ser uma “marioneta” e a rapper não se ficou: “Eu não sou uma marioneta, Elon. Sou filha de dois imigrantes que trabalharam duro para me sustentar!”, ripostou.

Outro endosso relevante vindo do mundo da música foi o de Olivia Rodrigo, cujo pai é descendente de filipinos e a mãe tem ascendência alemã e irlandesa. A cantora já foi votar e anunciou ao mundo que o fez em Kamala Harris.

A democrata conta ainda com o apoio de nomes como Madonna ou dos Vingadores Don Cheadle, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Danai Gurira, Scarlett Johansson, Chris Evans e Paul Bettany, que exortaram os norte-americanos a “unirem-se” por Kamala.