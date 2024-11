Rainha Isabel II é recordada no novo filme do Urso Paddington

Londres “enche-se de marmelada” para a chegada do terceiro filme de Paddington, no qual a rainha Isabel II — com quem interagiu em 2022 — é relembrada.

Não será a primeira interacção entre os dois. Já em 2022, a rainha Isabel II tomou o seu chá da tarde com o personagem fictício Urso Paddington, em participação numa curta-metragem, como parte das celebrações do Jubileu de Platina, que teve lugar poucos meses antes da sua morte. Desta vez, a falecida rainha é relembrada no novo filme da franquia, Paddington in Peru, em que uma fotografia de Isabel II e do “urso amante de marmelada” mundialmente famoso aparecerá na terceira parte da obra cinematográfica.

Esta aparição, através de uma fotografia, foi feita “com o consentimento e o acordo da família real”, afirmou à Variety o director de produções globais do Studiocanal, Ron Halpern. E, Rosie Alison, produtora do filme, acrescentou: “A família real ficou muito contente com o facto de ter acontecido. Mas não gostamos de dar muita importância a isso, porque o Paddington é obviamente um tipo muito modesto”, brincou.

A rainha Isabel II morreu a 8 de Setembro de 2022, aos 96 anos. Muitas homenagens deixadas à porta das suas residências incluíam referências ao urso e à sua interacção com ele. Nesse vídeo, os dois tomavam chá da tarde juntos, no Palácio de Buckingham, quando a rainha tirou uma sandes de marmelada da sua mala, dirigindo-se ao urso em tom de brincadeira: “Eu guardo a minha aqui — para mais tarde”.

Aparentemente fã de cinema e televisão, Isabel II também apareceu com o actor britânico Daniel Craig num vídeo para assinalar o início dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, inspirado no universo James Bond.

Em parceria com a Studiocanal, a página Secret London divulgou nas redes sociais um vídeo, criado através de inteligência artificial, em que os pontos de referência da capital britânica estão cobertos de doce e marmelada. “Mal podemos esperar”, lê-se na publicação.

O terceiro filme de Paddington leva a família Brown ao Peru, em visita à tia Lucy, que agora reside no Lar dos Ursos Reformados. Em aventuras inesperadas na floresta amazónica e nos picos das montanhas, encontram também uma freira alegre, interpretada por Olivia Colman, e um ousado capitão de barco, interpretado por Antonio Banderas. O elenco inclui Ben Whishaw, que dá voz a Paddington, juntamente com estrelas como Julie Walters, Jim Broadbent, Imelda Staunton (que dá voz à tia Lucy), Hugh Bonneville e Emily Mortimer.

A nível internacional, Paddington na Amazónia, título em Portugal,​ tem estreia marcada para dia 8 de Novembro; por cá, está previsto chegar às salas a 16 de Janeiro.

O Urso Paddington foi criado pelo autor Michael Bond (1926-2017) em 1958, depois de se ter inspirado na situação das crianças refugiadas que chegavam ao Reino Unido. O adorado urso passou a protagonizar mais de 100 livros, inspirando várias adaptações televisivas e um franchise cinematográfico.