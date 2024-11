James Van Der Beek, estrela de Dawson’s Creek, revela ter cancro colorrectal

James Van Der Beek, que se notabilizou como Dawson na série Dawson's Creek (1998-2003), ao lado de Katie Holmes, revelou ter sido diagnosticado com cancro colorrectal, estando actualmente em tratamento. À revista People, o actor frisou ter estado, até agora, a lidar com o assunto de forma privada, tendo “tomado medidas para o resolver”.

No entanto, ressalva, “há razões para optimismo e sinto-me bem”, o que se tem repercutido na sua carreira. Apesar do diagnóstico, Van Der Beek participou recentemente num episódio de Walker e é o próximo protagonista de Sidelined: The QB and Me, de Justin Wu, que se estreia nos EUA, a 29 de Novembro, através do serviço de streaming Tubi.

O cancro colorrectal é um dos tipos de cancro mais comum nos homens (tal como o cancro da pele, próstata e pulmão) e nas mulheres (tal como o cancro da pele, pulmão e mama), segundo a Liga Portuguesa Contra o Cancro. O cancro digestivo, no seu global, constitui cerca de um quarto de todos os cancros e é responsável por 35% das mortes, mas dentro deste, o cancro colorrectal (do intestino) tem um peso muito importante, segundo dados da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG).