Para o Turismo do Alentejo, o cante é “uma bandeira da região”. É a festa de 10 anos Património da Humanidade

“O cante é hoje uma bandeira da região”, o “elo que une o Alentejo”, diz José Santos, presidente do Turismo alentejano. E também força turística. São 10 anos do Cante Património da Humanidade em festa

O cante alentejano, elevado a Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO há dez anos, é "uma bandeira da região" e "o elo que une" as suas populações, defendeu nesta segunda-feira o presidente da entidade regional de turismo.

"O cante é hoje uma bandeira da região, não só em Portugal, mas também internacionalmente, e, de uma forma ou outra, é o elo que une o Alentejo", disse à agência Lusa o presidente da Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo, José Santos.

De acordo com este responsável, a região do Alentejo "é muito heterogénea e muito diversa, até na sua dimensão cultural".

"Mas, se há uma manifestação que une todos os alentejanos, é o cante", acrescentou.

O presidente da ERT falava à Lusa a propósito dos dez anos da classificação do cante alentejano como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Foto No Museu do Cante, em Serpa Miguel Manso

O aniversário está a ser comemorado, ao longo deste mês, em 11 municípios dos distritos de Beja e Évora, numa parceria com a Turismo do Alentejo.

Encontros de grupos corais, colóquios, lançamento de livros, exposições e ensaios abertos de grupos de cante alentejano são alguns dos destaques do programa, que também inclui iniciativas em Lisboa.

Cante, 10 anos de Património da Humanidade: as festas

Um dos "momentos altos" das comemorações decorreu neste domingo, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com um espectáculo com grupos de cante e a banda filarmónica do concelho de Serpa, no distrito de Beja.

Já neste distrito alentejano, a Câmara de Serpa inaugura, no próximo sábado, no Museu do Cante, uma exposição de pintura de Andrew Smith.

O projecto museográfico "Taberna dos Camponeses", de Carlos Balbino, vai ser apresentado, dia 22, na localidade de Pias, também em Serpa, que, no dia 30, vai acolher a cerimónia oficial das comemorações do 10.º aniversário da inscrição do cante alentejano na lista da UNESCO, de acordo com o programa.

No concelho de Beja, entre outras iniciativas, realiza-se uma missa cantada, com "modas religiosas do cancioneiro tradicional", na Sé Catedral (dia 17), e o espectáculo comemorativo "O cante do povo passado, presente e futuro" (dia 30).

Outros eventos vão ter lugar no concelho de Castro Verde, nomeadamente "O cante sai à rua", com alunos do concelho (dia 27), e o espectáculo "O cante da nossa terra", no cineteatro municipal (dia 29).

O cante alentejano vai unir-se à tradição do vinho de talha em Ervidel, no concelho de Aljustrel, durante a feira Vin & Cultura, entre os dias 22 e 24, enquanto, em Ourique, terá lugar um espectáculo comemorativo na noite de dia 27.

O evento "Vidigueira EnCante" vai animar esta sede de concelho, nos dias 23 e 24, e, em Cuba, as comemorações incluem um encontro de grupos corais (27), o colóquio "Cante alentejano, 10 anos depois" (28), a apresentação do filme "Cante alentejano da Cuba" e o espectáculo musical "O cante alentejano nas escolas" (ambos a 29).

Ainda no distrito de Beja, em Odemira realiza-se, já este sábado, o encontro "Grupo Coral de Odemira Co(m) vida Vozes do Cante", que vai reunir grupos corais do concelho e convidados.

Quanto à programação preparada no distrito de Évora, em Borba terá lugar o "Circuito das Tascas", no próximo sábado, enquanto Redondo recebe, entre os dias 22 e 24, o encontro "Vinho & Artes".

Já em Mourão, está prevista uma homenagem ao cante, com a presença de diversos grupos corais, no cineteatro municipal (dia 24).

As comemorações em Lisboa prevêem a apresentação do livro "10 anos de cante", da fotojornalista Ana Baião, na Casa do Alentejo (dia 16).

A par destas actividades, a Turismo do Alentejo e Ribatejo lançou ainda cinco propostas de roteiros associados ao cante.

"O nosso objectivo é que, a partir do cante, os portugueses venham ao Alentejo nestes meses de Outubro e Novembro", notou à Lusa o presidente da ERT.

O cante alentejano foi proclamado património cultural imaterial da Humanidade pela UNESCO a 27 de Novembro de 2014, em Paris (França).

O Museu do Cante, gerido pela Câmara de Serpa, é o actual responsável pelo plano de salvaguarda do cante, no âmbito das obrigações da classificação pela UNESCO.